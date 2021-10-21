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Dünya

Amerika Diyanet Merkezi'nin bahçesinde silahlı saldırı: 1 yaralı

Yetkililer, saldırganın hala arandığını söyledi

21 Ekim 2021 00:50

ABD'nin başkenti Washington yakınlarında bulunan Amerika Diyanet Merkezi'nin (DCA) bahçesinde meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.

Polis kaynaklarından alınan bilgiye göre, ABD yerel saatiyle öğlen Maryland eyaletindeki merkezde kılınan cenaze namazının hemen ardından kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi ateş açtı.

Merkezin bahçesinde yaşanan saldırıda, saldırganın vurduğu kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesi olmadığını belirten yetkililer, saldırganın hala arandığını kaydetti.

Olaya ilişkin polisin soruşturması sürerken, kaynaklar olayın DCA ile herhangi bir ilişkisinin olmadığını, bireysel bir mesele olduğunu ve merkezin yönetiminin yerel yetkililerle yakın iş birliği yaptığını aktardı.

 

ABDamerika diyanet merkezisaldırı
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