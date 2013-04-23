T24 LogoT24 Logo
Dünya

Amerika değil Rusya: 6 ölü

Rusya'da Amerika'daki silahlı saldırılara benzer bir olay yaşandı

23 Nisan 2013 11:56

Etrafa rastgele ateş açan kişi 2’si çocuk 6 kişiyi öldürdü.
 
Olay, Ukrayna sınırı yakınlarındaki Belgorod kentinde meydana geldi.

32 yaşındaki Sergey Pamuzov adlı saldırgan, av malzemesi satan bir dükkandan çıkarak etrafa rastgele ateş açtı. Olayda, 2'si çocuk 6 kişi öldü.

Belgorod polis sözcüsü Alexei Pomorov’un, mağazadan aldığı silahla etrafa ateş açtığını belirttiği Pamuzov’un, eski bir hükümlü olduğu kaydedildi.

Ölenler araısnda 14 yaşında bir kız çocuğunun da olduğu kaydedilirken, saldırganın satıcı ile yaşadığı tartışmanın ardından etrafa ateş açtığı iddia edildi.

ETİKETLER

rusyasaldırı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24