Amerika değil Rusya: 6 ölü

Etrafa rastgele ateş açan kişi 2’si çocuk 6 kişiyi öldürdü.



Olay, Ukrayna sınırı yakınlarındaki Belgorod kentinde meydana geldi.

32 yaşındaki Sergey Pamuzov adlı saldırgan, av malzemesi satan bir dükkandan çıkarak etrafa rastgele ateş açtı. Olayda, 2'si çocuk 6 kişi öldü.

Belgorod polis sözcüsü Alexei Pomorov’un, mağazadan aldığı silahla etrafa ateş açtığını belirttiği Pamuzov’un, eski bir hükümlü olduğu kaydedildi.

Ölenler araısnda 14 yaşında bir kız çocuğunun da olduğu kaydedilirken, saldırganın satıcı ile yaşadığı tartışmanın ardından etrafa ateş açtığı iddia edildi.