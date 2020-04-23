Amerika’da Kononavirüs işsizlerinin sayısı 4.4 milyon artışla 26 milyona çıktı

Amerika’da geçen hafta 4.4 milyon kişi daha işsizlik maaşı için başvuru yaptı. Böylece son 5 haftada işsizlik maaşı için başvuranların sayısı 26 milyona ulaştı. Bu, Amerika’daki toplam istihdamın yüzde 16’sına karşılık geliyor.

İşsizlik maaşı için başvuranların sayısı çok yüksek olsa da, üç haftadır geriliyor olması Koronavirüs’e bağlı ekonomik durgunlukta en kötüsünün geride kaldığı yorumunun yapılmasına yol açtı. İşsizlik başvuruları en yüksek seviyesini 6.86 milyonla 28 Mart haftasında görmüştü.