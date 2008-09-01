Amerika çekiyor ve eriyor

ABD'de ekonomik sorunlar ve artan maliyetlerle mücadele eden firmalar, kârlarını arttırmanınyolunu ambalajların içindeki ürün miktarını küçültmekte ancak fiyatları sabit tutmakta buldu.



Artan tüketici şikâyetleri dolayısıyla Amerikan medyasının gündemine düşen konuyla ilgili yapılan tartışmalarda, bunun "sinsice" bir yöntem olduğu belirtilirken, konu "bir karton yumurta alıp, açtığında içinde 11 yumurta bulmak da mümkün" sözleriyle ironik bir şekilde değerlendiriliyor.



Uzmanlara göre, ürünlerin maliyetinin artması üreticiler için ya fiyat arttırmayı ya da miktar azaltmayı zorunlu kılıyor. Çoğunlukla ilk tercih fiyat arttırmak olsa da, miktar azaltanların sayısı da azımsanmayacak oranda. Bu uygulama birçok alanda artan fiyatlarla mücadele eden Amerikalı müşterilerin zaten fiyatlar konusunda hassaslaşmış olmasına bağlanırken, ürün miktarlarını azaltan markalar listesinde ünlü patates cipsi ve dondurma markalarının başı çektiği görülüyor. Miktar azaltmaya giden diğer ürün gruplarının arasında ise mayonezler, tahıl içeren ürünler, sabunlar, temizlik malzemeleri ve yoğurt markaları bulunuyor.



Harvard İşletme Okulu öğretim üyesi John Gourville USA Today gazetesine verdiği demeçte, miktar azaltmanın bilimsel bir nedeni olduğunu belirtirken, yaptığı bir araştırmada, "müşterilerin miktarı daha az olan üründense, yüksek fiyatlara daha duyarlı olduğu" sonucuna ulaştığını kaydetti.



Diğer yandan Amerikalı müşterilerin çoğunun ilk etapta ürün miktarlarının azaldığını fark etmediğine, ancak son dönemde şikayetlerin büyük oranda artmaya başladığına da dikkat çekiliyor.

