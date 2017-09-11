Amerika Açık'ta şampiyon Rafael Nadal

Sezonun son Grand Slam'i olan Amerika Açık Tenis Turnuvasında Rafael Nadal, tek erkeklerde şampiyon oldu.

Finalde karşılaştığı Güney Afrikalı raket Kevin Anderson'a set kaybetmeden mağlup eden İspanyol tenisçi, ABD Açık öncesi elde ettiği "dünya 1 numarası" unvanını şampiyonlukla taçlandırdı.

EuroSport'ta yer alan habere göre ABD Açık tek erkekler finalinde dünya 1 numarası Rafael Nadal, 32 numaralı seribaşı Kevin Anderson'ı 6-3, 6-3 ve 6-4'lük setlerle mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Açılış setinin ilk oyunlarında servis oyunlarını rahat alan Nadal, rakibinin servis oyunlarına ise kâbus gibi çöktü. Kariyerinin ilk Grand Slam finalini oynamanın gerginliği altındaki Anderson'ın ilk 3 servis oyununda 4 servis kırma puanı bulan, ancak bu fırsatları değerlendiremeyen dünya 1 numarası, setin 7. oyununda aradığı avantajı nihayet yakaladı. Kendi servis oyununu aldıktan sonra Anderson'ın servisini bir kez daha kıran Nadal böylece ilk seti 6-3'le hanesine yazdırdı. Bu sette Nadal toplam 44 puan kazanırken, bunlardan 23'ünün Anderson'ın basit hatalarından gelmesi dikkat çekti.

Nadal, kendi servis oyunlarını domine etti

İkinci setin de baskın olan tarafı İspanyol tenisçiydi. Kendi servis oyunlarında set boyunca sadece 3 puan kaybeden Nadal, 6. oyunda servis kırma avantajını cebine koyarak bu seti de 6-3 kazanmayı başardı. Bu sette agresif oyunundan uzaklaşan Anderson, basit hata sayısını 4'e kadar düşürmekle birlikte sadece 6 puan vuruşu üretti ve 15 puan vuruşu yapan Nadal'ın bir hayli gerisinde kaldı.

Henüz ilk oyunda servis kırarak üçünce sette kontrolü erken ele alan Nadal, etkileyici servis performansından taviz vermedi. Setin devamında avantajını koruyan Rafa, rakibine servis kırma puanı dahi göstermediği maça 2 saat 29 dakika sonucunda nokta koydu ve bu sezon Roland Garros'un ardından ABD Açık'ta da zafere uzandı.

Federer'e yaklaştı

2010 ve 2013 yıllarından sonra üçüncü kez ABD Açık'ta mutlu sona ulaşan 31 yaşındaki Rafael Nadal, aynı zamanda kariyerinin 16. Grand Slam şampiyonluğunu elde etti ve bu alanda rekoru elinde bulunduran 19 Grand Slam sahibi Roger Federer'e yaklaştı.