Amerika Açık'ın kralı Federer'i 3-1 yenen Djokovic

Amerika Açık'ın finalinde Novak Djokovic, Roger Federer'i dört set sonunda geçip şampiyon oldu. Sırp raket bu sezonki üçüncü Grand Slam zaferini elde etti.

Amerika Açık'ın finalinde 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic ile 2 numaralı seribaşı Roger Federer şampiyonluk için mücadele verdi.

Eurosport'taki habere göre, maça iyi başlayıp ilk seti 6-4 alan Djokovic oldu. Ekselansları Federer ise tie-break'e giden ikinci seti hanesine yazdırıp maça dengeyi getirdi. Ancak son iki sette Federer'e göre daha az hata yapan Novak Djokovic, 6-4'lük iki seti almasını bildi Amerika Açık'ta şampiyonluğa ulaştı.

Amerika Açık'taki ikinci zaferini elde eden 28 yaşındaki Sırp raket, kariyerindeki ise 10. Grand Slam şampiyonluğunu tattı. Djokovic ayrıca, 2015 takvim yılındaki üç Grand Slam'de birinciliği kimseye bırakmadı.