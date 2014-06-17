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Spor

Amerika 3 puanı rekor kırarak kaptı

Dünya Kupası G Grubu'nda Gana karşısında 2-1'lik galibiyet elde eden Amerika turnuvaya üç puanla başladı

17 Haziran 2014 10:56

Dünya Kupası G Grubu'nda Amerika, son 2 Dünya Kupası'nda 2-1 yenildiği Gana'yı bu kez aynı skorla yenmeyi başardı ve turnuvaya 3 puanla başladı.

Bu maçta Dempsey'nin 32. saniyede attığı gol, Brezilya'da atılan en erken olurken, aynı zamanda Dünya Kupaları tarihinin de en erken 5. golü oldu.

Amerika Birleşik Devletleri, adeta maça golle başladı... Başlama vuruşunun ardından ilk geliştirdikleri atakta, Jermaine Jones'un pasıyla topla buluşan Clint Dempsey, çalımlarla Gana ceza sahasına sol çaprazdan girdi ve düzgün bir son vuruşla takımını 32. saniyede 1-0 öne geçirdi.

Dempsey, turnuvanın şimdiye kadar ki en erken golüne imza atarken, bu gol aynı zamanda Dünya Kupası tarihinin de en erken atılan 5. golü oldu.

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