American Express ticari banka oluyor

ABD’nin dördüncü büyük kredi kartı kurumu American Express, banka holding şirketi olma başvurusunun kabul edildiğini açıkladı. Şirketin statüsündeki bu değişikliğin ardından borçlanma maliyetleri düşerken, devlet fonlarına erişimi kolaylaşacak.



Geçen yıl başlayan konut krizinde giderek artan sayıda müşterisine kredi vermeye devam eden American Express, şimdi geri dönmeyen krediler arttıkça bunun bedelini ödemek zorunda kalıyor.



Şirketin yaralandığı teminatlı ve teminatsız bono piyasalarının da tıkanması, şirketin kaynak bulma maliyetlerini artırmıştı.



Banka holding şirketi olmasının ardından American Express, Haziran 2012’ye kadar ABD devleti tarafından garanti edilen bonolar ihraç edebilecek ve ABD Hazinesi’nin 700 milyar dolar büyüklüğündeki TARP (Troubled Asset Relief Program) programından yararlanmak için başvurabilecek.



Şirket ayrıca tüketicilerden ve ticari kurumlardan mevduat kabul edebilecek ve diğer bankaları satın alması daha kolay olacak.



American Express CEO’su ve başkanı Kenneth Chenault yaptığı yazılı açıklamada, “Fed’in denetimi altında, mevcut sermayeye erişimimiz daha da kolaylaşacak” dedi.



Morgan Stanley ve Goldman Sachs da Eylül ayında banka holding şirketine dönüşmüşlerdi.

