American Express İstanbul Challenger'ın basın toplantısı yapıldı

Buse Nur ARSLANOĞLU - Ömer HASAR / İSTANBUL,(DHA)

Türkiye\'nin en köklü tenis organizasyonu niteliğindeki American Express İstanbul Challenger\'in basın toplantısı yapıldı. Bu yıl 70\'ncisi düzenlenen organizasyon, 16 Eylül Pazar günü oynanacak teklern finali ile son bulacak. Tarabya\'da düzenlenen basın toplantısına Tenis Eskrim Dağcılık (TED) Spor Kulübü Başkanı Mehmet Tınaz, Turnuva Direktörü Melis Yafe, Carmelo Di Dio ve Cem İlkel katıldı.

Turnuvaya bu sene de ev sahipliği yapmaktan dolayı gurur duyduklarını belirten Mehmet Tınaz, \"Tek Challenger\'dı geçtiğimiz yıl 6\'ya çıktı ancak bu sene yine tek olarak ayakta kaldı. Ekonomik zorluklara karşın yapabiliyor olduğumuz için mutluyum. Herkese teşekkür ediyorum\" dedi.

Gelecek yıl turnuvanın gerçekleşememe ihtimalinin var olduğunu belirten Tınaz, \"Her türlü risk var ama devam edeceğimizi düşünüyorum. Anlaşmalarımızı öncesinde yapıyoruz. Seneye sponsorlarımızın da devam edeceğini düşünüyorum. Türkiye Tenis Federasyonu\'ndan da önümüzdeki yıl daha fazla destek umuyorum. Bu turnuvalara 4\'te 1 kadar destek veriyor. Bu seneki desteği geçtiğimiz yıl ki dolar kurundan alıyoruz ki o da çok düşük bir rakam oluyor. Federasyonun da önümüzdeki yıl daha çok destek olacağını düşünüyorum ama risk var elbette. Bu turnuvaların önemi arttı. Gelecek sene 48\'lik olacak turnuva. Eleme az olacak, 4 kişi oynayacak. Kural değişti. Haliyle bu turnuvanın değeri artacak ve ayrıca otel verme zorunluluğu var ki bu da ekstra maliyet demek. Bugüne kadar buna destek oldular ama gelecek sene vermeyecek diye biliyorum. Bu da ekstra maliyet olacak\" şeklinde konuştu.

MELİS YAFE: \"HERKESE ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ\"

Turnuva direktörü Melis Yafe, kendilerine yardımcı olan herkese çok teşekkür ederek, \"Büyük bir zincirin en önemli halkası sizsiniz. Hava muhalefetiyle başladık turnuvaya. Fırtınalı yağmurlu günler ama güzel organize olduk kimseyi mağdur etmeden antrenmanlara başladık. Sponsorlara teşekkür ederim. Onlar olmasa çok zor olurdu iyi ki varlar. Sporcularımız var, turnuva öncesinden beri organizasyonda bize çok yardımcı oldular. Sorumluluklarından ve özverilerinden dolayı sporcularımıza da çok teşekkür ederim\" açıklamalarında bulundu.

CARMELO DI DIO: \"10 YIL İÇİNDE ÇOK GELİŞMİŞ\"

Türkiye\'de 10 yıl önce bulunduğunu ve geçen süre içinde yaşanan gelişimin kendisini şaşırttığını belirten Supervisor Carmelo Di Dio, \"10 sene önce buradaydım ve bu 10 yıl içinde gelişmeler nedeniyle oldukça şaşkınım. Başkanımıza teşekkür ederim bu güzel organizasyon için. Zor günler geçiyoruz yağmur nedeniyle ama önemli olan maçları zamanında başlatmak ve mağdur etmemek. O yüzden tüm personele teşekkür ederim destekleri nedeniyle. Bu sene şanssızlık yaşadık, ilk katılım listesinden 6 kişi geir çekilmek durumunda kaldı ama yine de iyi bir katılım var.Bazı oyuncular çekildi ama yine de iyi bir katılım listemiz var. Önümüzdeki yıl puan toplamak için de önem taşıyor bu turnuva\" ifadelerine yer verdi.

CEM İLKEL: \"İSTANBUL\'DA OYNAYINCA PANAYIR GİBİ OLUYOR\"

Tenisçi olmanın güzel ve zor yanları olduğundan söz eden Cem İlke ise \"Tenisçi olmanın en zor ve güzel yanlarından biri çantanızı alıp her hafta farklı yerlere gitmek. Hep farklı kortlardasınız, farklı ortamlardasınız.. Bunların ardından İstanbul\'a gelip bildiğiniz şehirde oynayınca panayır havasında oluyor. Türk tenisçiler için en güzel dönem oluyor. Herkese teşekkür ediyorum bu yüzden. Onlara zevkli karşılaşmalar izletmek için elimizden geleni yapacağız\" dedi.

Geçtiğimiz gün oynanan karşılaşmada Ergi ile güzel bir mücadele sergilediklerini belirten Cem İlkel, \"Ergi çok iyi bir tenisçi çok genç arkadaşım. Alttan gelen çok iyi tenisçiler var. Her jenerasyon bir öncekinden daha iyi oluyor, daha profesyonel oluyor. Ergi benden daha profesyonel ve ileride çok iyi yerlere gelecek bunu biliyorum, doğru yolda. Dünkü maç çok güzeli ve kortu onunla paylaşmak güzeldi. Bu şanssızlık mı bilmiyorum ama böyle bir turnuvada iyi rakiplere karşı geliyorsunuz. Bu seviyede kimin kazanacağı belli olmuyor maçtan önce. O yüzden ben de şu an sadece bir sonraki tura konsantre oluyorum ancak nereye kadar gidebilirim bilmiyorum. Yalnızca elimden geleni yapacağım. İzmir\'de Marsel ile güzel bir atmosfer yakalamıştık ancak bu kez biraz daha zor çok kaliteli oyuncular geliyor. Ama elimizden geleni yapacağız tabii ki. İyi konsantre olup havayı yakaladıktan sonra şampiyonluk beklenmedik bir şekilde gelebiliyor\" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Mehmet Tınaz\'ın açıklamaları

-Cem İlker\'in açıklamaları

-Melis Yafe\'nin açıklamaları

-Carmelo Di Dio\'nun açıklamaları

-Detaylar