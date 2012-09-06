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Dünya

Ameliyattan çıkıp yemeğe giden doktor hastayı öldürdü

Ameliyatta acıkıp yemeğe giden doktor hastanın ölümüne neden oldu

06 Eylül 2012 16:27

İsveç’te böbrek ameliyatı yapan doktor karnı acıkınca öğlen yemeğine çıktı. Bu sırada yanlışlıkla oksijen borusu kapanan hasta hayata veda etti.
 
İsveç'te Lidköping hastanesinde, böbrek ameliyatı gerçekleştiren bir doktorun, öğle tatilinde ameliyatı bırakıp yemeğe gittiği ve bu sırada oksijensizlik nedeniyle beyni hasar gören hastanın birkaç hafta içinde hayatını kaybettiği bildirildi.

Olay, Sağlık Bakanlığı'na bağlı Sosyal Sağlık Genel Müdürlüğü'nün hastane ve doktoru sert şekilde uyararak soruşturma başlatmasıyla ortaya çıktı.

Verilen bilgiye göre, geçtiğimiz yıl hastanede 72 yaşındaki bir hastanın böbrek ameliyatını gerçekleştiren sorumlu doktor ve hemşireler, ameliyatı bitirmeden hastayı ameliyat masasında bıraktı ve öğle yemeğine gitti.

Hastanın başında yalnızca, işe yeni başlayan bir hemşire kaldı. Ekibin ayrılmasından sonra hastanın aniden kanamasının başlaması üzerine, hastayla tek başına ilgilenen hemşire kanamayı durdurmak için yanlışlıkla, oksijen borusunu kapattı ve sonra da açmayı unuttu.

Hemşire bu sırada, yemekteki doktora telefonla ulaşmaya çalıştı ancak doktor yanıt vermedi.

Ameliyattaki hastanın 8 dakika oksijensiz kalması nedeniyle beyninde ağır hasar meydana geldiği ve birkaç hafta içinde de hayatını kaybettiği açıklandı.

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