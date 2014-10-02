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Dünya

Ameliyattaki hastanın dalağıyla selfie çekti

Rusya'nın Kazan şehrinde, ameliyathanede bir hastanın dalağıyla poz veren hemşire meslekten uzaklaştırıldı

02 Ekim 2014 23:41

Rusya’nın Kazan kentinde bir hemşire ameliyathanede ameliyatla dalağı alınan bir hastanın dalağıyla poz verip selfie çektikten sonra fotoğrafı internet üzerinde paylaşınca skandala yol açtı.

DHA'nın haberine göre, Gulnaz Yalalova adlı hemşire, bir apartmandan düşerek Kazan Hastanesi’nde ameliyata alınan ve ameliyatla dalağı çıkarılan 16 yaşındaki bir kızın dalağını eline alarak cep telefonuyla selfie çekti.

Ama hemşire bununla da yetinmeyip o fotoğrafı internet üzerinden paylaştı. Skandalın ortaya çıkması üzerine henüz stajyer olan hemşire Yalalova meslekten uzaklaştırıldı.

 

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gulnaz yalalovahemşiredalakselfie

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