Ameliyatı için 19 saatte 4.5 milyon lira toplanmıştı; Kartal bebeğe aranan kalp bulundu

Almanya'da yapılacak kalp ameliyatının 1 milyon 99 bin Euro'luk masrafını karşılamak için Türkiye'nin seferber olduğu Kartal Yıldırım'a kalp bulundu.

Hürriyet'ten Celal Özcan'ın haberi şöyle:

Türkiye, Kartal Yıldırım adını bundan 5 ay önce ailesinin kalp nakli için sosyal medyadan başlattığı kampanya ile duydu. O dönem henüz 10 aylık olan Kartal bebek Almanya’da bir klinikte yatıyordu ve uygun kalp bulunması durumunda naklin gerçekleşmesi için yüklü miktarda paranın önceden ödenmesi gerekiyordu. Ünlüler, spor kulüpleri, sosyal medya seferber oldu. 19 saatte Kartal bebek için tam 4.5 milyon lira toplandı. O tarihten bu yana Kartal bebek, Giessen kentindeki üniversite kliniği yoğun bakım ünitesinde uyutuluyordu.

Beklenen müjdeli haber dün (19 Kasım 2017) geldi. Uygun bir kalp bulunmuştu. Kartal bebeğin dün akşam yerel saatle 20.00’de kalp nakli operasyonuna alınması için klinikte hazırlık yapıldı. Bu zor ameliyatı Giessen Üniversite Kliniği çocuk kalp damar cerrahı Prof. Dr. Hakan Akıntürk yapıyor. Gazetemiz baskıya girdiği saatlerde Kartal bebeğin operasyonu sürüyordu.

Anne Ahu Kahraman Yıldırım, uygun kalbin bulunduğunu dün öğle saatlerinde hastaneden gelen telefonla öğrendiklerini söyledi. Doktorların kendilerine kalbin 20.00’de helikopterle getirileceğini ve ameliyatın gece yarısına kadar süreceğini söylediklerini ifade etti. Ameliyattan sonra virüs kapmaması için gerekli önlemlerin alındığını anlatan Yıldırım, “Şimdi tüm umut ve dualarımız naklin başarılı geçmesi için” ifadesini kullandı.