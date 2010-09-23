Ameliyathanede kavga!

T24 - Almanya'da bir Türk doktor mesai saati bittiği için bir ameliyata katılmak istemeyen anestezi uzmanını dövdü. 3 ay hapis cezasına çarptırılan doktor, "Hastalarımı korumak için her şeyi yaparım" dedi.



Almanya'nın Nürnberg kentinde, çalışma saati sona erdiği için bir hastanın ameliyatına katılmak istemeyen anestezi uzmanını döven Hakan Baysal (44) adlı Türk cerrah, 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Dövdüğü Thomas Scholl adlı anestezi uzmanına, gönüllü olarak 9 bin Euro ödeyen Hakan Baysal'ın hapis cezası tecil edildi. Mahkeme ayrıca, Hakan Baysal'ı, evsizler için 3 bin Euro para cezası ödemeye mahkum etti.



Mahkeme, Hakan Baysal'ı, Thomas Scholl'u yumruklayarak hakaret etmek ve tekmeleyerek yaralamaktan suçlu buldu. Thomas Scholl'un omuriliğinde sıkışma meydana geldiği, ayrıca kafasından ve omuzundan yaralandığı bildirildi.





OLAY GÜNÜ BEŞ AMELİYATA GİRDİM



Mahkeme yargıcı, bir doktorun tutumunun farklı olması gerektiğini söylerken, Hakan B, olaydan büyük üzüntü duyduğunu kaydetti. Hakan Baysal, ancak olayın meydana geldiği 10 Mart tarihinde 5 ameliyat yaptığını ifade ederken, Thomas Scholl'un, çalışma saati bittiği gerekçesiyle, burnundan ameliyat olacak hastanın ameliyatına katılmak istememesine sinirlendiğini belirtti.



Hakan Baysal, karardan sonra yaptığı açıklamada hastalarını korumak için herşeyi yapabileceğini söyledi.





HASTAMA FAZLA NARKOZ VERENE KARŞI ÇIKARIM



Baysal yaptığı açıklamada, "Türk hastalarımın Türkçe konuşmasını engellemek isteyen ve hastalarıma fazla narkoz verip geç ayılmalarını sağlayan hangi doktor olursa olsun karşı çıkarım" dedi.



Olayın meydana geldiği 10 Mart'ta 5 ameliyat yaptığını, 6. ameliyata girdiğinde hastanın, kendisine verilen fazla narkozdan dolayı ameliyat masasında saatlerce beklemiş olduğunu fark ettiğini belirten Baysal, bilinçli olarak hastalara fazla narkoz veren ve hastalarla Türkçe konuşmasını istemeyen bazı Alman doktorlar nedeniyle böyle bir olayın yaşandığını, ancak Scholl'a yumruk atmadığını söyledi.



Scholl'a 9 bin Euro tazminat ödediğini kaydeden Baysal, Alman uzmana yaptığı yanlışlık ve haksız davranış nedeniyle sinirlendiğini belirten Baysal, "Benim yerimde hangi doktor olursa olsun yanlış uygulamalara sinirlenirdi" diye konuştu.



Baysal, bu olayın Türk hastalarla Türkçe konuşmasını istemeyen bazı doktorlar tarafından kendisine kurulan bir tuzak olduğunu da öne sürerek, hastane ile yapmış olduğu anlaşmaya göre hastalarını belirlediği sıraya göre ameliyat etmesi gerektiğini, bu sırayı kendisinden başka kimsenin değiştiremeyeceğini belirtti.





HAKSIZLIĞA DAYANAMAM



Hastane ile anlaşmasını sona erdirdiğini ve kendi muayenehanesinde hastalarını ameliyat etmeye devam ettiğini kaydeden Baysal, hiç bir şekilde haksızlığa dayanamadığını sözlerine ekledi.







