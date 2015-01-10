Ameliyathanede açılan şemsiye, yetkililere göre 'olumsuzluk' değilmiş!

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nin aşırı soğuklar nedeniyle patlayan kalorifer borusundan sızan suların ameliyathane ve yoğun bakım ünitesine akması, doktorların da hastaları damlayan sulardan korumak için şemsiye tutması, sosyal medyada tartışma yarattı.



Son yağışlarla birlikte halen 1 metreye yakın karla kaplı bölgedeki Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü’ndeki Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde, önceki gün yaşanan olayda, hava sıcaklığının bölgede eksi 7’lere kadar düşmesi sonucu, kalorifer borularından bazıları ısı değişimi nedeniyle patladı.

DHA'nın haberine göre, üst kattaki kalorifer borularından sızan sular, alt katta bulunan ameliyathane ile yoğun bakım ünitesine damladı. Yoğun sızıntının ilk anda nereden kaynaklandığını anlayamayan ameliyathanedeki doktorlar, o sırada operasyon için hazırlanan masadaki hastanın sudan etkilenmemesi için temin ettikleri şemsiyeyi üzerine tutup, onu sudan koruyarak onu dışarı çıkardı. Yoğun bakım ünitesindeki hastalar da hemen emniyetli bir şekilde su damlayan odalardan alınıp diğer bölüme götürüldü.

Bir görevli tarafından fotoğraflanan bu durum, yerel basında yayınlanınca, olay bir anda sosyal medyanın da gündemi oldu.

Hastane yetkilileri: Olumsuzluk yaşanmadı

Hastane yetkilileri şu anda hastanede herhangi bir sorun bulunmadığını ve olay sırasında da hasta sağlığı için olumsuzluk yaşanmadığını, gerekli her türlü tedbirin alındığını bildirdiler.