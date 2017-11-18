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Ameliyathanede 7 kız öğrenciyi sözlü taciz ettiği öne sürülen anestezi teknikerine 4.5 yıla kadar hapis istendi

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ Devlet Hastanesi'nde anestezi teknikeri H

18 Kasım 2017 20:31

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ Devlet Hastanesi\'nde anestezi teknikeri H.H.B. hakkında, ameliyathanede staj yapan 7 kız öğrenciye sözlü cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Sözlü tacizin Denizli Devlet Hastanesi\'nde geçen yılın yaz aylarında olduğu öne sürüldü. Sözlü taciz olayı, Sağlık Meslek Lisesi\'nin 7 kız öğrencisinin ailelerine ve okul yönetimine olanları  anlatması üzerine ortaya çıktı. Şikayet üzerine Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı. Polis tarafından gözaltına alınıp ifadesi alınan H.H.B., cinsel taciz suçlamalarını kabul etmedi. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen H.H.B.. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, anestezi teknikeri H.H.B.\'nin 2016 yılında Denizli Devlet Hastanesi\'ne staja gelen 18 ve 19 yaşındaki B.N.A., H.S., İ.Ö., K.E., S.A., R.G., ve Ö.Y. adlı kız öğrencilere cinsel içerkli sözler söylerek tacizde bulunduğu iddia edildi.
Soruşturmanın ardından Sarayköy Devlet Hastanesi\'ne atanan H.H.B.\'nin ameliyathanede staj yapan kız öğrenci Ö.Y.\'ye \"Çok güzel kızsın, vücudun çok güzel\" dediği, başka bir kız öğrenci olan K.E.\'ye sünnet olan çocuğun elini tutuğu sırada \"Hemşire hanım ben de sünnet olmak istiyorum, benim de elimden tutar mısın\" dediği, ameliyathane gömleği giyen aynı öğrenciye, \"Altında hiçbir şey yok gibi, çıplak gibi duruyorsun\" dediği, başka bir kız öğrenci olan R.G.\'ye ameliyathanede \"Vücudun çok güzel, neden erkek arkadaşın yok?\", başka bir gün ise, \"Üniversitede erkek arkadaşı ile beraber aynı evde kalabileceğini, hamile kalmadığı sürece cinsel ilişkiye girmenin bir sakıncası olmadığını, bir kızın bir erkekle öpüşmesinin, sarılmasının normal şeyler olduğunu\" ve buna benzer şeyler söylediği ifade edildi.
H.H.B. hakkında 7 kız öğrenciye cinsel taciz suçlamasıyla 3 aydan 4.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle Denizli 4\'üncü Asliye Ceza Mahkemesi\'nde dava açıldı. Davanın görülmesine önümüzdeki günlerde başlanacak.

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