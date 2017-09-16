"Ameliyata yetişmem lazım" dedi; kafede botoks yaptı

İstanbul Nişantaşı’ndaki kafede bir kadın başka bir kadının yüzüne botoks yaptığı görüntülendi. Tepki gelince kendini ‘Doktor Nazan’ olarak tanıtan kadın “Ameliyata yetişmem lazım. Vakit bulmuşken hastamın da işini görmek istedim” dedi.

Habertürk'ten Yusuf Doğan'ın haberine göre;İstanbul’un kalburüstü semtlerinden Nişantaşı’ndaki bir kafede, 28 Ağustos’ta akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Kafede oturan müşteriler, mekânın iç kısmındaki masada bir kadının, bir başka kadının yüzüne elinde şırıngayla bazı işlemler yaptığını gördü. Çok geçmeden yapılan işlemin botoks olduğu anlaşıldı. Antalya’da kendisini doktor olarak tanıtan bir kişiye evde yaptırdığı dolgu nedeniyle dudaklarını kaybetmekle karşı karşıya kalan hemşire henüz unutulmamışken yaşanan olaya müşteriler tepki gösterdi.

Ameliyata yetişecekmiş

İddiaya göre kendini ‘Doktor Nazan’ olarak tanıtan kadın “Ameliyata yetişmesi gerektiğini, bulduğu vakit aralığında bu hastasının da işini görmek istediği için kafede botoks yaptığını” söyledi. ‘Doktor Nazan’ın ayrıca işlem sırasında kafenin makas ve benzeri eşyalarını da kullandığı öne sürüldü.

Sonra kahve keyfi

Birkaç dakikalık işlemin ardından sözde doktor ve hastası kafeden ayrıldı. Kafedeki bir müşterinin kaydettiği görüntülerde botoks işlemini klinik yerine kafede yapan ‘Doktor Nazan’ın ‘hijyen kuralları gereği’ ellerine eldiven takmayı ihmal etmediği görülüyor. Birkaç dakikalık işlemden sonra ‘hasta’ kendi yüzüne buz tedavisi uygularken, ‘Doktor Nazan’ da bir yandan telefonuyla ilgilenip bir yandan da kahvesini yudumluyor.

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