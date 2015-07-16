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Dünya

Ameliyat sırasında piyano çaldı!

Parkinson ameliyatında en doğru ayarlama için uyanık tutulan hasta, tekrar piyano çalabilmenin muhteşem olduğunu söyledi

16 Temmuz 2015 21:15

İsrail'de bir hastanede gerçekleştirilen Parkinson hastasına beyin pili uygulanması ameliyatında, 71 yaşındaki hasta piyano çaldı.

Ameliyat sırasında en doğru ayarlamayı yapabilmek için uyanık tutulan ve lokal anestezi ile ameliyat edilen Shoshana Levy adlı hasta gözyaşları içinde piyano çaldı. Tekrar piyano çalabilmenin muhteşem olduğunu söyleyen ve geçtiğimiz Perşembe günü taburcu edilen hastanın durumun iyi olduğu öğrenildi. 

Hastaya 4 yıl önce Parkinson teşhisi koyulmuştu. Piyano çalmayı çok seven bir torun sahibi Levy, bu zevkinden mahrum kaldı. Müzik olmadan hayatının anlamsız olduğunu söyleyen Levy, ameliyat olmaya karar verdi. Doktoru Prof. Itzhak Fried, bu titremeleri en aza indirmenin tek yolunun ameliyat sırasında da piyano çalmak olduğunu söyledi.

 

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