-Ameliyat öncesi protein almayın ANKARA (A.A) - 28.01.2012 - Ameliyattan önce proteinsiz diyet uygulamanın kalp krizi ya da beyin kanaması gibi ciddi komplikasyon riskini azaltabileceği belirlendi. ABD'deki Harvard Üniversitesi'nden bilim adamlarının fareler üzerinde yaptığı araştırma, ameliyattan haftalar önceki beslenme şeklinin ameliyatın vücutta neden olduğu strese verdiği cevabı etkilediğini gösterdi. Araştırmacılar fareleri iki gruba ayırdı. İlk gruptaki fareler normal şekilde beslenirken, ikinci gruptakilere iki hafta boyunca protein verilmedi. Karaciğer ve böbreklere zarar verebilecek ameliyattan sonra protein almayan farelerin hayatta kaldığı, normal şekilde beslenenlerin yüzde 40'ının ise ölümcül komplikasyonlara maruz kaldığı görüldü. "Science Translational Medicine" dergisinde yayımlanan araştırmada, protein almamanın fareleri iskemi (dokulara kan sağlayan damarların, bir pıhtı veya mekanik etkenle tıkanması sonucu doku beslenmesinin bozulması) riskine karşı koruduğu sonucuna varılarak, bu durumun da özellikle kalp-damar cerrahisinde muhtemel komplikasyonları önlemede göz ardı edilemeyeceği vurgulandı. Daha önce hayvanlar üzerinde yapılan araştırmaların diyetin vücudun stresle mücadelesine ve sağlıklı kalmaya yardımcı olabileceğini gösterdiğinin belirtildiği araştırmaya imza atanlardan James Mitchell, "ameliyatın, doğası gereği, vücut için travmatik olduğunu, beslenme şeklindeki değişikliklerle vücudun ameliyat gibi akut strese hazır hale getirilebileceğini" ifade etti.