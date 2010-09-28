-AMELİYAT OLAN CANGELA 6 AY YOK KAYSERİ (A.A) - 28.09.2010 - Kayserispor'un sağ diz çapraz bağları kopan Arjantinli oyuncusu Franco Cangele başarılı bir ameliyat geçirdi. Acıbadem Kayseri Hastanesi'nde bu sabah Prof. Dr. Sinan Karaoğlu tarafından ameliyat edilen Cangele'nin uyandığı ve istirahat ettiği öğrenildi. Hastane yetkilileri, ameliyatın başarılı geçtiğini ifade etti. Kayserispor'un Fenerbahçe ile yaptığı karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan ve daha sonra sağ diz çapraz yan bağlarında kopuk olduğu belirlenen Cangele'nin en az 6 ay sahalardan uzak kalabileceği bildirildi. Cangele, 2 yıl önce de sol dizinden çapraz bağların kopması nedeniyle ameliyat olmuş, daha sonra sahalara dönmüştü.