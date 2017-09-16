Ameliyat maskesiyle market soygunu

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'in Karabağlar İlçesi\'nde, ameliyat maskesi takan kimliği belirsiz kişi, girdiği markette kasiyeri silahla tehdit edip, bir miktar parayı alarak kaçtı.

Olay, akşam saatlerinde Sevgi Mahallesi 4592 Sokak\'ta meydana geldi. Ameliyat maskeli ve şapkalı bir kişi, bir markete girip, kasiyere silah doğrulttu, kasadaki paraları istedi. Bir miktar parayı alan şüpheli, marketten çıkıp kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, çalışanların ifadesine başvurup, marketin güvenlik kameralarını incelemeye alarak, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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