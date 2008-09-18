Amelelikten Dünya 3.'lüğüne...

24. Dünya Dağ Koşusu Şampiyonası'nda üçüncü olan milli atlet Mevlüt Savaşer, inşaat işçiliğinden parkurlara uzanan yaşam öyküsüyle Van'ın gururu oldu.



İsviçre'de 14 Eylül'de yapılan 24. Dünya Dağ Koşusu Şampiyonası'nda 47 ülkeden 130 sporcu arasında 3. olarak bronz madalya kazanan Vanlı atlet Mevlüt Savaşer'in başarısı, memleketinde ailesi ve yakınları tarafından coşkuyla karşılandı.



Van Atatürk Stadyumu'nda antrenörü Hüseyin Esen gözetiminde antrenmanlarını sürdüren milli sporcu Savaşer, gazetecilere yaptığı açıklamada, inşaat işçisi baba ile evhanımı annenin 16 çocuğundan onuncusu olduğunu belirtti.



Savşer, Yardımsevenler Derneği Lisesi 3. sınıfta öğrenimine devam ettiğini, yaz tatillerinde de ailesine maddi destek sağlamak amacıyla babasıyla birlikte inşaatlarda çalıştığını söyledi.



Okullararası turnuvada dikkat çekti



Mevlüt Savaşer, 6 yıl önce ilköğretime devam ederken Van'da düzenlenen okullararası kros yarışmalarına katıldığını ve antrenörü Hüseyin Esen'in kendisini ikna ederek, atletizme teşvik ettiğini anlattı. Atletizmle ilgilendiği dönemlerde maddi imkansızlıklar nedeniyle çalışmalara bir yıl ara vermek zorunda kaldığını, ancak kendisi için tutku haline dönüşen bu spordan vazgeçemediğini anlatan Savaşer, tek hayali olan milli takım seçmelerine antrenörü Esen'in iknası sonucunda katıldığını ve ilk defa girdiği milli takım seçmelerinde İsviçre'deki şampiyonaya gitme hakkı kazandığını ifade etti.



Savaşer, antrenörü Esen'in kendisine büyük destek verdiğini ve elde ettiği başarıda en büyük payın Esen'e ait olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:



"Dünya şampiyonasında ülkemi en iyi şekilde temsil etmenin gururunu yaşıyorum. Bu başarıyı elde etmek için çok çalıştım. Maddi sıkıntılardan dolayı atletizmi bırakma noktasına gelmeme rağmen, Hüseyin hocam beni ve ailemi bu başarıya inandırdı. Bugüne kadar desteklerini esirgemeyen ve bana güvenen Belediye Başkanı Burhan Yenigün'e, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar'a, hocam Hüseyin Esen'e, aileme, arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."



İnşaat işçisiydi



Babasına ait yaşlılık maaşı ve inşaat işçiliğinden kazandıkları parayla geçimlerini sağladıklarını bildiren Savaşer, elde ettiği başarıdan sonra yetkililerin kendilerine sahip çıkacağına inandığını sözlerine ekledi.



Milli antrenör Hüseyin Esen de 6 yıl önce okullararası yarışmalarda keşfettiği Mevlüt Savaşer'in atletizme tutkuyla bağlanan disiplinli bir sporcu olduğunu belirterek, milli takıma seçildikten sonra katıldığı şampiyonada başarılı bir yarış çıkaran Savaşer'in, tecrübe sahibi olmadığı için dünya şampiyonluğunu az bir farkla kaçırdığını söyledi.



"Destek verilirse başarı da gelir"



Esen, Savaşer'den önce 2005 yılında Muğdat Öztürk'ün, 2007'de de Mehmet Akkoyun'un Avrupa şampiyonu olduğunu anımsatarak, destek verildiği takdirde Vanlı atletlerin başarısının devam edeceğini vurguladı.



Süphan Mahallesi'ndeki iki odalı bir evde çocuklarıyla yaşam mücadelesi veren inşaat işçisi 68 yaşındaki baba Mahmut Savaşer ise oğlunun dünya üçüncüsü olduğunu, yarışı izleyemedikleri için haberlerden öğrendiklerini kaydetti. Baba Savaşer, imkansızlıklara rağmen Türkiye adına büyük bir başarıya imza atan oğluyla gurur duyduğunu ifade ederek, yetkililerden oğluna sahip

çıkılmasını istedi.

