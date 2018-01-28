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Spor

Amedspor'un sahaya çıkmadığı maçta Sivas Belediyesporlu oyuncular, asker selamı verdi

Müsabaka hakem kararıyla tatil edildi

28 Ocak 2018 17:32

Taraftarları Sivas Belediyespor maçına getirilmeyen Amed Sportif Faaliyetler, bugünkü TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup 19’uncu hafta maçına çıkmama kararı aldı. Sahaya inen Sivas Belediyesporlu oyuncular, asker selamı verdi. 

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre Sivas İl Güvenlik Kurulu, Amed Sportif Faaliyetler taraftarının Sivas’a getirilmemesi yönünde karar aldı. Kararı protesto eden Diyarbakır takımı, 13.00’te başlaması gereken maça çıkmadı ve şehirden ayrıldı.

Sivas Belediyespor sahada asker selamı verdi

Amed Sportif Faaliyetler’in çıkmadığı maçta Sivas Belediyespor, Afrin’de yürütülen ‘Zeytin Dalı Harekatı’na destek amacıyla Türkiye Federasyonu’nca hazırlanan “Kalbimizle, duamızla Mehmetçiğin yanındayız” yazılı pankartla sahaya indi.

Rakip takımın sahaya çıkmaması nedeniyle maçın hakemi Çağdaş Altay ve yardımcıları, bir süre bekledikten sonra tekrar soyunma odasına gitti. Müsabaka hakem kararıyla tatil edildi. Sivas Belediyesporlu futbolcular ise sahanın ortasında asker selamı verdi.

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