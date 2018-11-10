Amedspor'un deplasman isyanı

TFF 2. Lig’de mücadele eden Amedspor, yarın Ankara’da Ankara Demirspor’la karşı karşıya gelecek. Bu maç öncesinde İl Spor Güvenlik Kurulu, maça deplasman takımı olan Amedspor’un taraftarlarının alınmayacağını bildirdi. Elbette bu karar Amedspor yöneticileri için şaşırtıcı değildi. Zira bu maçla birlikte, toplamda 60. kez deplasman maçına taraftarlarının alınmayacağı bildirilmiş oldu. Amedspor yöneticileri gerekçeye de şaşırmadı. Neredeyse 2,5 sezona yayılan yasaklama kararlarını birbirinden farklı il spor güvenlik kurulları alsa da gerekçeler neredeyse matbu. Ankara İl Spor Güvenlik Kurulu ise güvenlik gerekçesini biraz farklı detaylandırdı. Kurula göre, kağıt biletli maça Ankaragücü taraftarları yoğun olarak geleceğinden suç işlenmesinin önlenmesi için yasaklama zorunlu.

Amedspor’un ismi Diyarbakır’ın tarihinden geliyor. Renkleri de kırmızı-yeşil ise kapanan Diyarbakır’dan.

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Kurulduğundan bu yana kulübün yaşadığı en büyük zorluk ise önyargılar. Kulübün ismi, Diyarbakır takımı olması gerekçe gösterilerek birçok maçta takım “Kahrolsun PKK” sloganıyla karşılanıyor, benzer sloganlar ve küfürlerle maçı tamamlıyor.

Amedspor, artık bunları yaşamak istemiyor. Taraftar grupları, takımın yeni yönetimi ile anlaşarak davetlerde bulunmaya hazırlanıyor. Farklı kentlerdeki taraftar gruplarını kente davet etmeyi, birlikte zaman geçirmeyi, farklı bayraklarla maçı birlikte izlemeyi tasarlıyor. Bu kaynaşmanın önündeki en büyük engel ise taraftara uygulanan deplasman yasağı.

Başakşehir maçıyla başladı

Amedspor’a bu haftayla birlikte 60 maçtır deplasmanda taraftar yasağı uygulanıyor. Son karar geçen hafta Ankara İl Spor Güvenlik Kurulu’ndan çıktı. Kararda, maçın kağıt biletli olduğu, maç her ne kadar Ankara Demirspor ile oynanacak bile olsa Ankaragücü taraftarının da yoğun katılımının beklendiği, 2 yıl önce Ankaragücü-Amedspor maçında çıkan olaylar düşünüldüğünde iki takım taraftarının stada gidip gelirken karşı karşıya gelebilecekleri, bunun da olaylara neden olabileceği belirtildi. Bu nedenle stada Amedspor taraftarının alınmayacağı bildirildi.

60 maçtır gerekçeler neredeyse matbu. Takım taraftarlarının karşı karşıya gelme ihtimali, suçun önlenmesi gösterilen temel nedenler. Kararlarda evsahibi kulüp başkanının, vali ya da kaymakamın ve emniyet yetkililerinin imzası yer alıyor.

Deplasman yasağı uygulaması ise Amedspor’un Türkiye Kupası’nda büyük başarı göstererek son 8 takım arasına kaldığı 2015 yılına uzanıyor. Çeyrek finalde Başakşehir ile oynanan çekişmeli maçta, Amedspor’a golü atan futbolcunun tribünlere kadar giderek asker selamı vermesi, taraftarın tepkisi ve polisin müdahalesiyle başlayan olaylardan sonra yasak her deplasmanda düzenli uygulandı.

“Ne diyeyim bilmiyorum”

Amedspor Başkanı Ali Karakaş, konuyu federasyonla defalarca görüştüklerini ancak her seferinde yasağın kendileriyle ilgili olmadığı yanıtını aldıklarını söylüyor.

Karakaş, T24’e, yaşanan süreci şöyle anlattı:

“Gerekçe olarak ‘gereken güvenlik önlemlerini sağlayamıyoruz’ diyorlar. Galatasaray-Fenerbahçe oynadığında rakip takım 5 bin seyirci götürüyor. Orada güvenlik sağlanıyor. 50-100 taraftara mı sağlanamıyor? Burada farklı bir tutum söz konusu. Siyasi bir tavır olduğunu düşünüyoruz. Sancaktepe ile bir önceki hafta deplasmanda oynadığımızda kulüp başkanı ve vali beyle protokol esnasında konuştuk. Sporun bu olmadığını, yasağın yanlış olduğunu söylediler. Vali bey döndü bana ‘imza attım ama niye imza attığımı anlamadım’ dedi. Rutine binmiş bir ortak tavır var. Bunun bir şekilde bozulması lazım. Taraftar gruplarımız, bunu aşmak için diğer takımların taraftarlarını Diyarbakır’a davet etmeyi düşünüyorlar.

“Anlamsız bir cezayla karşı karşıyayız.“

Genel tutum doğru değil. Bir hukuksuzluk olduğunda savunma mekanizması yaratmak için sürekli siyasetle ilgili gerekçeler üretiyorlar. Ankaragücü ile geçtiğimiz sezonlarda oynadığımız, saldırıya uğradığımız maçta, başkanları polis ifadesinde, ‘İstiklal Marşı okurken Kürtçe marş söyledi’ diyor. Bu olabilir mi? Bu asılsız iddiaya güleyim mi ne diyeyim bilmiyorum. Bunlar sürekli oluyor. İsimden başlıyor sorun deniliyor. Tamam ama Diyarbakırspor da bu sorunları yaşıyordu. Vanspor, Mardinspor yaşıyor. Diyarbekirspor var alt ligde, o takıma da deplasman yasağı cezası verildi. Bazı tahammüllerin artık oturması lazım. Asıl sorun önyargılar. Bu anlamda Amedspor’un bir rolünün olduğunu düşünüyorum. Irkçı bir anlayış hala prim yapıyor. Baroyla çalışmamız var. UEFA’ya gitme hazırlığı yapılıyor. Ama alt liglerde oynadığınız zaman öyle bir sözleşme var ki siz sadece TFF’ye gidebiliyorsunuz.”