Amedsporlu Naki'ye Almanya'da silahlı saldırı

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü oyuncusu Deniz Naki'nin, Almanya'nın Aachen otobanında silahlı saldırıya uğradı.

Pazarı pazartesiye bağlayan gece saatlerinde otobanda seyir halindeyken aracına ateş açıldığı belirlenen futbolcu, olaydan yara almadan kurtuldu.

Aachen polisinden pazartesi günü yaplan açıklamada, savcılığın öldürme teşebbüsü üzerine soruşturma başlattığı belirtildi.

Aachen polisi ilk olarak A4 otobanında seyir halinde bir araca ateş açıldığı bilgisinin alındığını açıkladı. Ateş açan ya da açanların kimliği ve olayın perde arkasının henüz belirlenmediği bilgisi verildi.

28 yaşındaki futbolcu Die Welt gazetesine yaptığı açıklamada, otobanda sağ şeritte seyir halindeyken silah sesleri duyduğunu ve ardından sol şeritte seyreden siyah kombi tipi bir aracın yanından uzaklaştığını ifade etti.

Silah seslerinin ardından hemen aracını sağ şeridin en sonuna çekip, araç içinde eğildiğini aktaran Naki, "ölüm korkusu yaşadım" dedi.

Naki'nin olayın ardından aracının fotoğrafını çektiğini, arabasının camında ve tekerleğinde kurşun izi olduğunu söyledi. Sol Parti Hamburg eyalet milletvekili Cansu Özdemir Naki'nin saldırıya uğramasının ardından Twitter üzerinden paylaşımda bulundu.

Daha önce de yumruklu saldırıya uğradı

Deniz Naki, Ağustos 2017’de Amedspor'un Mersin İdmanyurdu ile karşılaştığı deplasman maçında yumruklu saldırıya uğramıştı. Mersin İdmanyurdu'ndan bir taraftar sahaya atlamış ve Naki'nin başının arkasına yumruk atmıştı.

Naki, sosyal medya hesaplarından "terör propagandası yaptığı" suçlamasıyla 18 ay hapis cezasına çarptırılmış, mahkeme Naki'nin 5 yıl süreyle suça karışmamış olduğu gerekçesiyle hakkındaki hükmün açıklanmasını geri bırakmıştı.

Almanya doğumlu Deniz Naki Amed Sportif Faaliyetler Kulübü’nden önce Almanya’nın FC St pauli ve SC Paderborn takımları için oynamıştı.

DW/dpa, GA/GY

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