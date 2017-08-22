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Amedspor'lu Deniz Naki, gözaltına alınıp serbest bırakıldı

Felat BOZARSLAN/ DİYARBAKIR, (DHA)-  TÜRKİYE 2'nci Ligi'nde mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler Kulübü futbolcusu Deniz Naki, kendi adına açılmış bir twitter hesabından Cumhurbaşkanı'na hakaret edildiği gerekçesiyle gözaltına alındı

22 Ağustos 2017 23:25

Felat BOZARSLAN/ DİYARBAKIR, (DHA)-  TÜRKİYE 2\'nci Ligi\'nde mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler Kulübü futbolcusu Deniz Naki, kendi adına açılmış bir twitter hesabından Cumhurbaşkanı\'na hakaret edildiği gerekçesiyle gözaltına alındı. İfadesi alınan Naki, hesabın kendisine ait olmadığı anlaşılınca serbest bırakıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın avukatları, Amedspor\'lu futbolcu Deniz Naki\'nin ismiyle açılan bir twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a hakaret içerikli paylaşımlar yapıldığı gerekçesiyle Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı\'na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu üzerine soruşturma başlatan savcılığın talimatı ile Amedspor\'lu Deniz Naki bugün gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan Deniz Naki, paylaşım yapılan hesabın kendisine ait olmadığını söyledi. Yapılan araştırmada twitter hesabının Deniz Naki adına açılmış fan sayfası olduğu tespit edilince, futbolcu Naki ifadesi alınarak serbest bırakıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın avukatlarının yaptığı suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. 

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