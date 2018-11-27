Amedspor'dan kadınlara bilet indirimi

Selim KAYA / DİYARBAKIR,(DHA) -

Amedspor Yönetimi, \"Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü\" nedeniyle Bodrum Belediyesi Bodrumspor karşılaşmasında kadınlar için bilet fiyatlarını 5 liraya indirdi.

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Amedspor, 2 Aralık Pazar günü saat 13:00\'te Bodrum Belediyesi Bodrumspor\'u konuk edecek. Amedspor Yönetimi, 33 bin kapasiteli Yeni Diyarbakır Stadı\'nda oynanacak Bodrum Belediyesi Bodrumspor maçında, kadına yönelik şiddete karşı \"Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü\" nedeniyle, kadınlar için bilet fiyatlarını 5 liraya kadar indirdiğini açıkladı.

Yönetim ayrıca; maraton bilet fiyatlarının 10 TL, batı kapalı tribününün 20 TL ve VIP\'nin ise 75 TL olduğunu bildirdi.

MEHMET BUDAKIN: \"KADINA YÖNELİK ŞİDDETE TOPLUMSAL OLARAK TEPKİLER VERİLMESİ LAZIM\"

Amedspor Teknik Direktörü Mehmet Budakın, kadına yönelik şiddete karşı olduklarını belirterek, \"Yönetim kurulumuz dün gece yaptığı toplantıda kadınlar için bilet fiyatlarını 5 liraya düşürdü. Bu kulübümüzün kadınlara bakış açısını gösteriyor. Kadına şiddet maalesef birçok ülkede hala devam ediyor. Haberlerde sık sık görüyor ve de çok üzülüyoruz. Buna toplumsal olarak tepkiler verilmesi lazım. Bunun yolu da eğitimden geçiyor. Eğitimli bir nesil yetiştirirsek ileriki nesil bu sorunları pek yaşamaz diye düşünüyorum\" dedi.

\"TARAFTARLARIMIZIN DESTEĞİYLE HANEMİZE 3 PUAN DAHA YAZDIRACAĞIMIZA İNANIYORUM\"

Bodrumspor\'u da iyi analiz ettiklerini, rakiplerinin eksi ve artılarını iyi bildiklerini belirten Budakın, \"İlk kez 33 bin kapasiteli statta oynayacağız. Halkımızın bu maça ilgi göstereceğini düşünüyorum. Taraftarlarımızın desteğiyle de bu hafta kazanarak hanemize 3 puan daha yazdıracağımıza inanıyorum. Çalışmalarımızı sorunsuz bir şekilde sürdürüyoruz. Pazar günü Diyarbakırlı bütün sporseverleri maça bekliyorum\" diye konuştu.

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