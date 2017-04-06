Amedspor’a klipli destek: Aşk, Amedspor…

Türkiye Ziraat Kupası maçlarında gösterdiği performansla adından söz ettiren ancak verilen cezalar nedeniyle maddi zorluk çeken Amedspor’a destek amacıyla kampanya başlatılırken, sanatçı Azad Bedran da klip çekerek takıma destek verdi.

Amedspor aldığı cezalar ve deplasman maçlarında uğradığı ırkçı saldırılara rağmen ligde iyi bir grafik çizerek şampiyonluğun peşini bırakmıyor. 58 puanla 2. sırada bulunan Amedspor’un yönetimi, iki hafta önce takıma destek kampanyası başlatmıştı.

T24’e konuşan kulüp başkanı Nurullah Edemen, takımın sadece bölgede değil Türkiye’de de sevilen bir takım haline geldiğini ifade ederek, “Sezon başından beri kendi imkanlarımız ve yarattığımız gelir kaynaklarıyla ayakta durmaya çalıştık. Herkesin bildiği gibi, özellikle kent spor kulüpleri bulundukları ilin valiliklerinden, belediyelerinden, iş camiasından, sivil toplum ve mesleki örgütlerinden veya merkezi hükümetin sağladığı belli fonlardan ve spor bakanlıklarının imkanlarından faydalanarak ayakta kalmaya çalışırlar. Bugün geldiğimiz süreçte Amed Sportif Faaliyetler Kulübü olarak yukarıda saydığımız imkan ve koşulların hiçbirinden faydalanamaz durumdayız. Amedspor gönüllüsü halkımızın yapacağı ödemelerle gerekli desteği alacağımızı düşünüyoruz. Gerek ilimizde, gerek bölgemizde, gerek ülkemizde ve gerekse yurt dışında yaşayan, kendini bu takıma yakın hisseden ve sempati duyan herkesin yapacağı nakdi yardımlarla destek olmasını istiyor ve bekliyoruz. Herkes benimsiyor, gururumuz ve onurumuz diyor ancak sahiplenme istediğimiz düzeyde değil. Verilen cezalar çok ağır ve yönetim olarak bunları karşılamakta zorluk çekiyoruz. Kendi ayaklarımız üzerinde duramıyoruz. Herkesin duyarlı olması gerekiyor. Halkımızın, Amedspor’u sevenleri takıma destek vermeye çağırıyoruz” dedi.

Yardım seferberliği

Edemen, Diyarbakır Valiliği’ne yaptıkları yardım kampanyası başvurusunun kabul edildiğini belirterek, “Kampanya, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu’nun izin verdiği çerçevede banka hesabı üzerinden 3 ay sürecek. Makbuz karşılığında yapılacak yardımlar için ise ek bir ödeme istenmeyecek” dedi.

Takıma katkı sunmak isteyenler şu hesaba desteğini sunabilir:

Türkiye İş Bankası IBAN No: TR47 0006 4000 0018 3002 5552 50

Yurtdışı havaleler için:

SWIFT Kodu: ISBK TR IS xxxx

Destek klibi

Sanatçı Azad Bedran da takıma destek için bir klip çekti. Dr. İlyas Yücel’in sözlerini yazdığı klibin müziğini ise Ozan Şemdin yaptı. Amedpsor yönetimi, OCTO ve SİMAY Produktion’un ortak çalışması olan klip, hiçbir maddi gider olmadan hazırlandı. T24’e konuşan Sanatçı Azad Bedran, “Çalışmamız Amedspor için başlatılan kampanyaya destek ve kamuoyu oluşturma amaçlıdır” dedi.

İlk kez T24'te yayınlanan klip şöyle: