T24 LogoT24 Logo
Spor

Amedspor yine PFDK'ya sevk edildi; TFF'ye göre gerekçe 'ideolojik propaganda'

Amed Sportif, şubat ayında oynanan Fenerbahçe maçında açılan "Çocuklar ölmesin, maça gelsin" yazılı pankart nedeniyle PFDK'ya sevk edilmişti

17 Aralık 2016 00:09

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Amed Sportif Faaliyetler'i, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Fenerbahçe ile oynadıkları Ziraat Türkiye Kupası maçında ideolojik propaganda yapılması nedeniyle ev sahibi Amed Sportif Faaliyetler'in, PFDK'ya sevk edildiği belirtildi.

Amed Sportif Faaliyetler, şubat ayında oynanan Fenerbahçe maçında açılan "Çocuklar ölmesin, maça gelsin" yazılı pankart nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmişti. Ziraat Türkiye Kupası 2. maçında sahasında Fenerbahçe ile oynadıkları karşılaşmadan sonra çevik kuvvet polisleriyle tartıştıkları gerekçesiyle önceki gün gözaltına alınan Amed Sportif'in 2 futbolcusu Mansur Çalar ve Mehmet Sıddık İstemi de dün serbest bırakılmıştı.
 

ETİKETLER

amedsporfenerbahçe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24