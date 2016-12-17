Amedspor yine PFDK'ya sevk edildi; TFF'ye göre gerekçe 'ideolojik propaganda'

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Amed Sportif Faaliyetler'i, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.



TFF'den yapılan açıklamada, Fenerbahçe ile oynadıkları Ziraat Türkiye Kupası maçında ideolojik propaganda yapılması nedeniyle ev sahibi Amed Sportif Faaliyetler'in, PFDK'ya sevk edildiği belirtildi.



Amed Sportif Faaliyetler, şubat ayında oynanan Fenerbahçe maçında açılan "Çocuklar ölmesin, maça gelsin" yazılı pankart nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmişti. Ziraat Türkiye Kupası 2. maçında sahasında Fenerbahçe ile oynadıkları karşılaşmadan sonra çevik kuvvet polisleriyle tartıştıkları gerekçesiyle önceki gün gözaltına alınan Amed Sportif'in 2 futbolcusu Mansur Çalar ve Mehmet Sıddık İstemi de dün serbest bırakılmıştı.

