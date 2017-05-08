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Spor

Amedspor yarı finale yükseldi

Amedspor’un yarı finale yükseldiği karşılaşmanın ardından tribünleri dolduran taraftarlar, Diyarbakır'da kutlamalar gerçekleştirdi

08 Mayıs 2017 22:54

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup’ta Play-Off maratonunda mücadele eden Amedspor, Sivas Belediyespor’la berabere kalarak yarı finale yükseldi. 

dihaber'de yer alan habere göre, Amedspor TFF 2. Lig Beyaz Grup Çeyrek Final Play-Off 2. maçında Sivas Belediyespor ile 0-0 berabere kalarak yarı finale yükseldi. Geçtiğimiz hafta Sivas Belediyespor ile deplasmanda oynanan Play-Off’un ilk maçında 1-1’lik avantajlı skor ile dönen Amedspor, Diyarbakır’da oynanan rövanş maçında beraberlik ile Play-Off’tan çıkma şansını arttırdı. Oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet ve 3 beraberlik ile 1. ligde mücadelesini sürdüren Amedspor, zorlu Erzurumspor karşılaşmasıyla final için mücadele edecek.

Oldukça sert oynanan karşılaşmada 12 sarı 2 kırmızı kart çıktı. Amedspor 4 sarı kart görürken, Sivas Belediyespor 8 sarı, 2 kırmızı kart gördü. Taraftarların desteği ile birçok kez atağa geçen Amedspor, sahadan golsüz ayrılsa da ev sahipliği avantajından dolayı gülen taraf oldu. 

Amedspor’un yarı finale yükseldiği karşılaşmanın ardından tribünleri dolduran taraftarlar, araç konvoyları ile şehrin sokaklarında kutlama gerçekleştirdi. 

Amedspor’un yarı finaldeki rakibi Kocaeli Birlikspor'u geçen Erzurumspor oldu. Yarı final maçları 12 ve 16 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

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