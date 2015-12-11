T24 LogoT24 Logo
Gündem

Amedspor taraftarına örgüt soruşturması!

Stant açan Amedsporlular hakkında YDG-H üyesi oldukları gerekçesiyle soruşturma başlatıldı

11 Aralık 2015 14:55

Ege Üniversitesi’nde, kampüs içerisindeki bir masada yeşil ve kırmızı renkli formalarını masaya sererek stant açan Amedspor taraftarları hakkında, "PKK ve Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi (YDG-H) üyesi oldukları", "yeni kayıt yaptıran öğrencileri örgütlemek ve kaynaştırmak amacıyla bu faaliyeti düzenledikleri" iddialarıyla disiplin soruşturması açıldı. 

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde öğrenim gören F.A., C.K., K.M. ve S.Y. adlı öğrenciler hakkında, geçen 2 Kasım’da kampüs içerisindeki Ziraat Kafe Bahçesi’nde iki masayı birleştirerek, yeşil kırmızı renklerdeki Amedspor’a ait üç formayı, masa üzerine serdikleri gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Öğrencilere gönderilen evrakta, 16 Ekim’de de “benzer bir olay yaşandığı” belirtildi. Yine evrakta, “emniyet görevlilerinden alınan bilgi üzerine” Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi (YDGH) adlı gruba üye oldukları iddia edilen bir grup öğrencinin yeni kayıt yaptıran öğrencileri “örgütlemek ve kaynaştırmak amacıyla bu faaliyeti düzenlediği” ileri sürüldü.

Öğrenciler tarafından yapılan açıklamada, kampüs içinde Galatasaray, Fenerbahçe, Göztepe ve Karşıyaka tarafları stant çalışmaları yapabiliyorken, Amedspor taraftarlarının örgüt üyesi olmakla suçlandığı belirtildi. Ankara’daki katliamda hayatını kaybedenleri anmak isteyenlere uzaklaştırma cezaları verildiği anlatıldı.

ETİKETLER

amedamedspordiyarbakırörgüt soruşturmasıydghhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Dr. Mehmet Öz: "Kahvaltı günün en önemli öğünü" cümlesi bir...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24