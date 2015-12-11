Amedspor taraftarına örgüt soruşturması!

Ege Üniversitesi’nde, kampüs içerisindeki bir masada yeşil ve kırmızı renkli formalarını masaya sererek stant açan Amedspor taraftarları hakkında, "PKK ve Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi (YDG-H) üyesi oldukları", "yeni kayıt yaptıran öğrencileri örgütlemek ve kaynaştırmak amacıyla bu faaliyeti düzenledikleri" iddialarıyla disiplin soruşturması açıldı.

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde öğrenim gören F.A., C.K., K.M. ve S.Y. adlı öğrenciler hakkında, geçen 2 Kasım’da kampüs içerisindeki Ziraat Kafe Bahçesi’nde iki masayı birleştirerek, yeşil kırmızı renklerdeki Amedspor’a ait üç formayı, masa üzerine serdikleri gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Öğrencilere gönderilen evrakta, 16 Ekim’de de “benzer bir olay yaşandığı” belirtildi. Yine evrakta, “emniyet görevlilerinden alınan bilgi üzerine” Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi (YDGH) adlı gruba üye oldukları iddia edilen bir grup öğrencinin yeni kayıt yaptıran öğrencileri “örgütlemek ve kaynaştırmak amacıyla bu faaliyeti düzenlediği” ileri sürüldü.

Öğrenciler tarafından yapılan açıklamada, kampüs içinde Galatasaray, Fenerbahçe, Göztepe ve Karşıyaka tarafları stant çalışmaları yapabiliyorken, Amedspor taraftarlarının örgüt üyesi olmakla suçlandığı belirtildi. Ankara’daki katliamda hayatını kaybedenleri anmak isteyenlere uzaklaştırma cezaları verildiği anlatıldı.