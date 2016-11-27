Amedspor taraftarı Tahir Elçi’yi unutmadı

Amedspor taraftarı, geçen yıl 28 Kasım tarihinde öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'yi düzenledikleri koreografi ile andı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Spor Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Amed Sportif ile Sivas Belediyespor, Diyarbakır Seyrantepe Stadı'nda karşı karşıya geldi. Maç öncesi tribünleri dolduran Amed Sportif taraftarı, geçen yıl 28 Kasım tarihinde öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'yi anmak için bir koreografi düzenledi.

Elçi'nin bir konuşması stat hoparlöründen verilirken, taraftar grubu dernek başkanı Ramazan Tugay, saha ortasında elinde Tair Elçi'nin fotoğrafıyla bekledi. Stadı dolduran binlerce taraftar, 'Tahir Elçi ölümsüzdür' tezehüratı yaptı. Tahir Eçi'nin eşi Türkan Elçi ve Diyarakır Baro Başkanı Ahmet Özmen'in de izlediği karşılaşma, Amedspor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Deniz Naki’den Sivasspor’a: Onlara insanlığı öğreteceğiz

Amedspor futbolcusu Deniz Naki, Sivasspor ile yapacakları maç öncesi “Biz onların yaptığını yapmayacağız. Onlara insanlığı öğreteceğiz” demişti.