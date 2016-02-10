Amedspor taraftarı, İnegölspor karşılaşmasına da alınmayacak

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta Bursa temsilcisi İnegölspor ile Amed Sportif Faaliyetler arasında 14 Şubat Pazar günü yapılacak maça Diyarbakır ekibi taraftarlarının alınmaması kararlaştırıldı. Amedspor, sahasında 3-3 berabere kaldığı Fenerbahçe karşılaşmasını da PFDK'nın verdiği ceza sonucu seyircisiz oynamıştı.
Radikal'de yer alan habere göre, İnegöl Kaymakamı Ali Akça başkanlığında toplanan İlçe Spor Güvenlik Kurulu, İnegölspor-Amed Sportif Faaliyetler maçıyla ilgili güvenlik önlemlerini görüştü.
Kurul, İnegöl İlçe Stadı'nda 14 Şubat Pazar günü saat 13.30'da başlayacak müsabakaya, Amed Sportif Faaliyetler taraftarlarının alınmamasına karar verdi. Amedspor taraftarları, Bursa İl Spor Güvenlik kararı ile Türkiye Kupası'ndaki Bursaspor maçında da takımlarını tribünden destekleyememişti.