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Amedspor taraftar grubundan Kılıçdaroğlu'na ziyaret

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- AMED Sportif Faaliyetler Kulübü Direniş Taraftarlar Derneği Başkanı Ramazan Tugay ve bazı taraftarlar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile HDP Meclis Grubu'nu ziyaret ederek forma hediye etti

17 Ekim 2017 00:20

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- AMED Sportif Faaliyetler Kulübü Direniş Taraftarlar Derneği Başkanı Ramazan Tugay ve bazı taraftarlar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile HDP Meclis Grubu\'nu ziyaret ederek forma hediye etti. Tugay, ziyaret sırasında her iki parti yöneticilerinden deplasman maçlarına seyirci alınmaması konusundaki sıkıntılarını dile getirdiğini belirterek, yardımcı olmalarını istediğini söyledi.
Türkiye Futbo Federasyonu 2\'inci Futbol Ligi Kırmızı Grup\'ta şampiyonluk mücadelesi veren ve grupta 4\'üncü sırada bulunan Amedspor Direniş Taraftarlar Derneği Başkanı Ramazan Tugay ve bazı taraftarlar, deplasman maçlarına alınmamaları ve taraftar grubu üzerindeki baskılara çözüm bulmak için CHP ile HDP\'yi ziyaret ettiklerini söyledi. Siyasilerden deplasman yasağı ile ilgili sorunlarına çözüm bulmalarını istediklerini belirten Tugay, \"Geçen yıl başlayan ve halen devam eden deplasman maçları yasağı malesef devam ediyor. Bizler takımımızın deplasmandaki başarısına da başarısızlığına da ortak olmak istiyoruz. Ama deplasman yasağı nedeniyle kulubümüzün deplasman maçlarını izlememize izin verilmiyor. Diyarbakır, bu ülkenin şehri Amedspor da bu kentin takımı. Bizler de bu kentte yaşayan Türk vatandaşları olarak takımımızın maçlarını izlemeyi istemek en doğal hakkımız. Bunun için CHP Genel Merkezi\'nde Genel Başkan sayın Kemal Kılıçdaroğlu\'nu, HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu ile Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir\'i ziyaret ettik. Bu konudaki sıkıntımzı onlarla paylaşarak, yardım istedik. Bu sadece Diyarbakır\'ın değil, Türkiye\'nin de bir sorunu. Bu konunun meclise taşınması için talepte bulunduk\" dedi.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve HDP\'li milletvekillerine takım forması ve kaşkol hediye ettiklerini de belirten Ramazan Tugay, liderlerin sorunun çözümü için yardımcı olacakları sözünü aldıklarını söyledi.

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