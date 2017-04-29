T24 LogoT24 Logo
Spor

Amedspor şansını play-off’a bıraktı

Sivasspor’u 2-0 mağlup eden İstanbulspor, TFF 1. Lig'e yükseldi

29 Nisan 2017 21:30

2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Amedspor şampiyonluğu kıl payı kaçırdı. Ligin şampiyonu Sivasspor’u 2-0 mağlup eden İstanbulspor oldu.

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'u lider tamamlayan İstanbulspor, TFF 1. Lig'e yükseldi. Kahramanmaraşspor’u kendi evinde konuk eden Amedspor ise 2-1 galip geldiği maçta şansını Play-Off’a bıraktı. 

Seyrantepe spor Kompleksleri’nde Kahramanmaraşspor’u ağırlayan Amedspor, maçın ilk yarısını Yusuf Yağmur’un golüyle 1-0 önde tamamladı. İkinci yarının 58. Dakikasında Yakup Ramazan Zorlu’nun golüyle beraberliği yakaladı. Maçın normal süresi beraber biterken uzatma dakikalarında attığı bir golle skoru 2-1 yapan Amedspor sahadan galip ayrıldı.

Ligi, 64 puanla bitiren Amedspor, 61 puanla Erzurumspor, 56 puanla Kocaeli Birlikspor, 53 puanla da Sivas Belediyespor play-offta mücadele edecek 

ETİKETLER

amedsporistanbul sportff 2 lig

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24