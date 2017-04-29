Amedspor şansını play-off’a bıraktı

2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Amedspor şampiyonluğu kıl payı kaçırdı. Ligin şampiyonu Sivasspor’u 2-0 mağlup eden İstanbulspor oldu.



Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'u lider tamamlayan İstanbulspor, TFF 1. Lig'e yükseldi. Kahramanmaraşspor’u kendi evinde konuk eden Amedspor ise 2-1 galip geldiği maçta şansını Play-Off’a bıraktı.



Seyrantepe spor Kompleksleri’nde Kahramanmaraşspor’u ağırlayan Amedspor, maçın ilk yarısını Yusuf Yağmur’un golüyle 1-0 önde tamamladı. İkinci yarının 58. Dakikasında Yakup Ramazan Zorlu’nun golüyle beraberliği yakaladı. Maçın normal süresi beraber biterken uzatma dakikalarında attığı bir golle skoru 2-1 yapan Amedspor sahadan galip ayrıldı.



Ligi, 64 puanla bitiren Amedspor, 61 puanla Erzurumspor, 56 puanla Kocaeli Birlikspor, 53 puanla da Sivas Belediyespor play-offta mücadele edecek