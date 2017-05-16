Amedspor, şansını kaybetti

Amedspor, Erzurum Belediyespor ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk şansını kaybetti.

1. Lig’e çıkma mücadelesi veren Amedspor, Erzurum Belediyespor ile rövanş maçını kendi sahasında oynadı.

İlk maçı 1-0 kaybeden Amedspor, Diyarbakır’daki karşılaşmada 1-1 berabere kalarak şampiyonluk şansını kaybetti.

İlk yarıyı Deniz Naki’nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne kapatan Amedspor, ikinci yarıda da baskısını sürdürdü. Ancak maçın uzatma dakikalarında golü bulan rakip takım oldu. 1-1 biten karşılaşmanın sonunda Erzurum Belediyespor finale kalan takım oldu.