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Spor

Amedspor, şansını kaybetti

Amedspor 1 - 1 Erzurum Belediyespor

16 Mayıs 2017 21:23

Amedspor, Erzurum Belediyespor ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk şansını kaybetti.

1. Lig’e çıkma mücadelesi veren Amedspor, Erzurum Belediyespor ile rövanş maçını kendi sahasında oynadı.

İlk maçı 1-0 kaybeden Amedspor, Diyarbakır’daki karşılaşmada 1-1 berabere kalarak şampiyonluk şansını kaybetti.

İlk yarıyı Deniz Naki’nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne kapatan Amedspor, ikinci yarıda da baskısını sürdürdü. Ancak maçın uzatma dakikalarında golü bulan rakip takım oldu. 1-1 biten karşılaşmanın sonunda Erzurum Belediyespor finale kalan takım oldu.

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