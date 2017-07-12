Amedspor: Otobüsümüze el konuldu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Amedspor Kadın Futbol Takımı’na tahsis ettiği otobüsü geri aldı. Otobüsün neden geri alındığı hakkında bilgi verilmezken Amedspor Yönetim Kurulu karara tepki gösterdi.

Bugün öğle saatlerinde geri alınan otobüs belediye araç parkına götürüldü. Amedspor Yönetim Kurulu ise belediyenin kararı hakkında yazılı açıklama yaptı. Olay nedeniyle sporcuların moralinin bozulduğu belirtilen açıklamada, “Zaten tek bir otobüsle ve kısıtlı imkanlarla hizmet veren otobüsümüze bu şekilde el konulması hem kabul edilebilir değil hem de belediyelerin sportif faaliyetlere destek verme sorumluluğu ile bağdaşmamaktadır” denildi.

Amedspor Yönetim Kurulu imzalı açıklama şöyle:

“Bugün saat 13.30 sıralarında uzun bir süredir Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından kulübümüze tahsis edilen ve 2016-2017 sezonunu lider bitirip 2017-2018 sezonunda Türkiye Kadınlar 1. Ligi’nde mücadele edecek olan Kulübümüz Kadın Futbol takımının ve alt yapı takımlarımızın kullanımında olan servis otobüsü yine Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeden el konularak Belediye araç parkına çekilmiştir.

Bilindiği üzere bölgede kadınlar liglerinde en üst klasmanda mücadele eden Kadın Futbol takımımız ve alt yapı takımlarımızın otobüsüne belediye ekiplerince el konulması hem bizleri üzmüş hem de şehrimizi en iyi şekilde sportif alanda temsil eden kadın sporcularımızı ve alt yapı sporcularımızı moral ve motivasyon olarak sıkıntıya sokmuştur.

Daha önce birçok kereler belediye yetkilileriyle sözlü olarak görüşülmesine rağmen sonuç alınmamıştır. Zaten tek bir otobüsle ve kısıtlı imkanlarla hizmet veren otobüsümüze bu şekilde el konulması hem kabul edilebilir değil hem de belediyelerin sportif faaliyetlere destek verme sorumluluğu ile bağdaşmamaktadır.

Bu nedenle Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince yapılan bu hatanın sehven yapıldığını umuyor ve otobüsümüzün yeniden kadın futbolcularımızın ve alt yapı takımlarımız olan U14 U15 U16 U17 U19 takımlarımızın kullanımına verilmesini talep ediyoruz.”