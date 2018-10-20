Amedspor kuru çimler nedeniyle maç yapamıyordu; Erdoğan'ın Diyarbakır gezisi öncesi kuruyan çimler yenilendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Diyarbakır ziyareti öncesi kentte güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Ziyaret öncesi Amedspor'un maçlarını kuru çimler yüzünden yapamadığı Yeni Diyarbakır Stadyumu'nun çimleri dün gece yenilendi. Sur ilçesine ise dün gece saat 22.00’den itibaren araç girişi yasaklandı.

Evrensel'de yer alan habere göre, Erdoğan, Diyarbakır Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi kayyımı, Okçular Vakfı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Türk Telekom tarafından organize edilen “Diyarbakır Gençlik Festivali” kapsamında düzenlenecek futbol müsabakasına katılmak üzere Diyarbakır’a geliyor. Erdoğan’ın programına ilişkin maçın dışında bilgi verilmedi. Erdoğan’ın gelişi öncesi kentte güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı. Dün akşam saatlerinde merkez Sur, Kayapınar, Bağlar ve Yenişehir ilçelerinde yüzlerce polis ve özel harekat timi, zırhlı araçlar eşliğinde caddelerde durdurdukları araçlarda arama yaptı. Kontrollerde binlerce kişinin Genel Bilgi Taraması’ndan (GBT) geçirildiği ve baskın yapılan 50’yi aşkın işyerinin arandığı öğrenildi.

Sur ilçesine araç girişi yasaklandı

Erdoğan’ın kentte gelişi kapsamında yakılıp yıkılan Sur ilçesine dün gece saat 22.00’den itibaren araç girişi yasaklandı. Trafiğe kapatılan cadde ve bulvarlar nedeniyle toplu taşıma dahil tüm araçlar için yeni güzergahlar belirlendi.

Askerler stattaki karşılamada bayrak sallayacak

Erdoğan’ın kentte gelmeden önce Mardin, Urfa, Elazığ, Batman ve Bingöl’den binlerce asker ve polis, otobüslerle kente getirildi. Sivil polis ve askerlerin, Diyarbakır Stadyumu, Sur ilçesi ile kentin değişik noktalarında konumlandırıldı. Sivil polis ve askerlerin stattaki karşılaşmada tribünlerde yer alarak Türk bayrakları sallama görevini yerine getirecekleri belirtildi.

Amedspor'un maçlarını kuru çimler yüzünden yapamadığı stadın çimleri dün gece yenilendi

Diyarbakır’da geçen mayıs ayında hizmete giren ve Amedspor ile Diyarbekirspor’un yeni sezondaki maçlarını oynayacağı 33 bin kişilik yeni stadın çimleri kuruyarak kullanılamaz hale gelmişti. Çimlerin kuruması gerekçe gösterilerek Amedspor’un maçlarını statta yapması engellenirken, çimler dün gece alelacele yenilendi. Yine kentin işlek caddelerine çiçek ekildi, bariyer ve refüjler sabaha kadar yıkandı, temizlendi.

Erdoğan’a aynı zamanda damadı olan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan eşlik edecek.