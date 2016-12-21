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Spor

Amedspor Kaptanı Şehmus Özer, ağıtlarla uğurlandı

Özer, bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti

21 Aralık 2016 23:15

Elazığ'daki trafik kazasında yaşamını yitiren Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler'in takım kaptanı Şehmus Özer'in cenazesi Ergani ilçesinde defnedildi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesi yakınlarındaki Yedipınar köyü mevkisindeki kazada ölen Şehmus Özer'in cenazesi Fırat Üniversitesi Hastanesinin morgunda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Kara yoluyla Ergani ilçesine getirilen cenaze, Gülbaran Mezarlığı'nda ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından burada toprağa verildi.

Yakınlarının Kürtçe ağıt yakıp, sinir krizi geçirdiği cenaze törenine, Şehmus Özer'in ailesinin yanı sıra Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Nurullah Edemen, takım arkadaşları ile Diyarbakır'daki kulüplerin yöneticileri ve sporcuları da katıldı.

 

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