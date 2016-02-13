Amedspor: FIFA, CAS ve AİHM'e gideriz

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 3-3 sonuçlanan Fenerbahçe maçına "Çocuklar ölmesin, maça gelsin" yazılı pankartla çıkan Amedspor'un Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmesi, Diyarbakır'da tepkiyle karşılandı. Kulüp Asbaşkanı Nurullah Edemen, “Gerekirse FIFA, CAS VE AİHM’e gideceğiz” dedi.

T24'e konuşan Edemen, TFF'nin çiftte standart uyguladığını belirterek, "Ünlü sanatçı ve futbolcular geçtiğimiz günlerde çocuklarla ilgili bir etkinlik düzenledi. Bizler de taktir ettik. Batı’da, bu etkinlik yapılırken sorun olmuyor, ama biz yapınca cezalandırılıyoruz. Bu bir çiftte standarttır. Biri çıkıp bize anlatsın. Federasyon, 'Fenerbahçe maçı öncesi bu pankartı açılması için izin istediler vermedik' diyor ve bu yüzden bizi disipline sevkediyor. Biz izin verilsin veya verilmesin. Doğru gördüğümüz yoldan dönmeyiz. Gerekirse bundan sonraki maçlarımıza da aynı pankartla çıkacağız" dedi.

Amedspor'un baskılar yüzünden ligden çekilebileceği iddialarını da değerlendiren Edemen, "Haksızlıklar ve baskılar farklı boyutlara varmadığı müddetçe ligden çekilmeyiz. Belki de istenen ligden çekilmemiz. Ama biz bu oyuna gelmeyeceğiz. Gelişmelere bağlı olarak kararlarımızı alacağız. TFF'nin bu son kararına karşın yarın gerekli itirazımız resmen yapılacak” ifadelerini kullandı.

Cezaların devam etmesi ve Türkiye'deki yasal itirazlarlardan sonuç almamaları durumunda Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuracaklarını vurgulayan Amedspor Asbaşkanı, "Bu müracaatlar en doğal hakkımızdır. Asla Türkiye'yi veya herhangi bir kurumu zora koymakla ilgili değildir. Kendi hakkımızı korumakla ilgilidir" diye konuştu.