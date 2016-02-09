Amedspor-Fenerbahçe maçı bugün Diyarbakır'da oynanacak

Ligde Antalyaspor karşısında 4-2’lik bir yenilgi alan Fenerbahçe bugün Amedspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-Lacivertliler, Türkiye Kupası Çeyrek Final turunda eşleştiği Amedspor ile ilk maçını deplasmanda oynayacak. En son 24 Ağustos 2009’da Daum yönetiminde lig maçı için Diyarbakır’a giden ve 3-1 kazanan Sarı-Lacivertliler, 6.5 yıl aradan sonra yeniden bu şehirde maça çıkacak.

Fanatik'in haberine göre, bugün saat 13.00’te başlayacak olan mücadelede, Amedspor’un aldığı ceza nedeniyle seyirci olmayacak. Fenerbahçe, sahadan galibiyetle ayrılıp hep Antalya yenilgisinin yaralarını sarmak hem de rövanş için avantajlı bir skor elde etmek istiyor.

Kimsenin beklemediği bir şekilde kupada çeyrek finale kadar yükselen 2. Lig ekibi Amedspor, son olarak Bursaspor’u saf dışı bırakarak büyük bir sürprize imza atmıştı. Güneydoğu temsilcisi, Fenerbahçe karşısında da büyük bir sükse yapıp, rakibi önünde zafere ulaşmanın hesaplarını yapıyor. Amedspor’da takımın en önemli ismi olan Deniz Naki, cezası nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Amedspor-Fenerbahçe maçı bugün saat 13.00’te başlayacak. Sarı-Lacivertliler’in bu deplasmana günü birlik gidecek. Fenerbahçe kafilesi, 09.00’da Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel bir uçakla Diyarbakır’a gidecek. Buradan da otobüsle doğrudan maçın oynanacağı DİSKİ sahasına gidecek. Yolculuk boyunca Sarı-Lacivertliler yoğun güvenlik önlemleriyle korunacak. Fenerbahçe kafilesi, karşılaşmanın ardından aynı şekilde otobüsle havalimanına gidip, hemen İstanbul’a geri dönecek.

“Havalimanında karşılayacağız”

Amedspor Başkanı Ali Karakaş, bugünkü rakipleri Fenerbahçe’yi en iyi şekilde ağırlayacaklarını söyledi. Karakaş, “Fenerbahçe kafilesini havalimanında karşılayacağız. Burada güzel bir şekilde misafir edeceğiz” dedi. Başkan Karakaş, maç için de iddialı konuşarak, “Takım olarak hazırız ve bir üst tura çıkmak için elimizden geleni yapacağız. İyi bir ekibiz ve başarılı olmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı. Bu arada Tahkim Kurulu, Deniz Naki’ye verilen cezanın kaldırılması için yapılan başvuruyu reddetti.

Yıldırım, Diyarbakır’a gitmiyor

Amedsporlu yöneticiler, yaptıkları her açıklamada hemşerileri Aziz Yıldırım’ı ağırlamaktan büyük mutluluk duyacaklarını söylediler. Ancak başkan Yıldırım, bu deplasmanda takımı yalnız bırakacak. Aziz Yıldırım, özel işleri nedeniyle dün yurtdışına çıktı. Diyarbakır yolculuğunda kafileye genel sekreter Mahmut Uslu ve birkaç yöneticinin eşlik edeceği öğrenildi. Aziz Yıldırım, Antalya mücadelesinden sonra yaptığı açıklamada, “Amedspor’u kutluyorum. İki tarafa da başarılar diliyorum” demişti.

Muhetemel 11'ler;

Amedspor: Levent, Başaran, Şevket, Sercan, A.Çoban, Özgür, Ercan, Yusuf, Önder, Mansur, Şehmus

Fenerbahçe: Fabiano, Gökhan, Kjaer, Kadlec, Caner, M.Topuz, Ozan, Volkan Ş., Uygar, Alper, Fernandao

Saat: 13.00

Yayın: A Haber