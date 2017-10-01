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Spor

Amedspor-Etimesgut Belediyespor: 2-2

DİYARBAKIR,(DHA) STAT: Seyrantepe Spor Kompleksi HAKEMLER: Cemal Bayraklı (xxx), Şenol Bektaş (xxx), Sinan Bilen (xxx) AMED SPORTİF FAALİYETLER: Zülküf (x)- Erdi (xx), Okan (xx), Murat (xx), Ercan (xx) (Dk

01 Ekim 2017 20:25

DİYARBAKIR,(DHA)
STAT: Seyrantepe Spor Kompleksi
HAKEMLER: Cemal Bayraklı (xxx), Şenol Bektaş (xxx), Sinan Bilen (xxx)
AMED SPORTİF FAALİYETLER: Zülküf (x)- Erdi (xx), Okan (xx), Murat (xx), Ercan (xx) (Dk.46 Mansur xx), Mehmet Sıddık (xx), Timur (xx) (Dk.76 Tahir xx), Deniz (xx), Şahin (x), Oguz (xx) (Dk.83 Selçuk x), Efe Halil (x)
ETİMESGUT BELEDİYESPOR: Osman Mert (xx)- Berat (xx), Emrah (xx) (Dk.46 Umut xx), Mikail (xxx), Erçin (xx) (Dk.80 Sabır x), Fatih Selimhan (xxx) (Dk.54 Mehmet Bektaş xx),  Ahmet (x) Alattin (x), Caner (xxx), Ömer (xx), Gökhan (x)
GOLLER: Dk.72 Şahin, Dk. 87 Tahir (Amedspor), Dk. 42 Fatih, Dk.61 Erçin (Etimesğut Belediyespor)
SARI KARTLAR: Oguz, Erdi,Tahir (Amedspor), Ahmet, Ömer, Caner, Erçin (Etimesgut Belediyespor)
7\'nci dakikada, Okan\'ın rakip kale sahasına yakın mesafeden kullandığı serbest vuruşta Efe kafayla yükseldi. Kaleciyi geçen top az farkla dışarı çıktı.
8\'inci dakikada, bu kez Etimesgut Belediyespor gole yaklaştı. Savunmadan seken topu takip eden Fatih\'in vuruşunda kaleci Zülküf güçlükle topu çeldi.
42\'nci dakikada, kaleci Zülküf boşa çıktı. Boşta kalan topu takip eden Fatih plase vuruşla Etimesgut Belediyespor\'u öne geçirdi: 0-1.
61\'inci dakikada, Mikail\'in ceza yayı üzerinde çektiği sert şutta kaleciyi geçen top direğe çarparak ağlara gitti: 0-2.
72\'nci dakikada, Deniz\'in kullandığı kornerden gelen topu Şahin kafayla ağlara yolladı:1-2.
87\'nci dakikada, ceza alanı içinde topla buluşan Tahir yerden vuruşla skoru eşitledi: 2-2.

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