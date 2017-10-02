Amedspor-Etimesgut Belediye maçında kural hatası; karşılaşma tekrar edilebilir!

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta 7. hafta oynanan Amed Sportif-Etimesgut Belediye maçının hakemi Celal Bayraklı, iki kez sarı kart gösterdiği Caner Yılmaz’ı kırmızı kartla oyun dışına göndermedi.

TRT Kürdi’de yayınlanan ve gazeteci Yılmaz Bay’ın sunduğu; gazeteci Saffet Azbay ve eski hakem Nihat Mızrak’ın yorumcu olarak bulunduğu ‘Bölge Futbolu Özel’ programında fark edilen hatanın ardından Amedspor yönetimi, maçın tekrarı için Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) başvuracağını açıkladı.

39. dakikada Amedsporlu Okan’a faul yaparak sarı kart gören Caner Yılmaz, 56. dakikada Tahir’e faul yaparak sarı kart gördü ancak karşılaşmanın hakemi Caner’i oyundan atmadı.

Program yorumcularından eski hakem Nihat Mızrak, hakemin iki pozisyonda da Caner Yılmaz’a sarı kart gösterdiğine dikkati çekerek maçta bariz şekilde kural hatası yapıldığını ve karşılaşmanın tekrar oynanması gerektiğini ifade etti.

Karşılaşma, Amedspor'dan Şahin ve Tahir; Etimesgut Belediye'den ise Fatih Solmaz ve Erçin Ilgaz'ın golleriyle 2-2 tamamlandı.