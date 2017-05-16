Amedspor-Belediye Erzurumspor maçında sahada arbede

Spor Toto 2'nci Lig Play Off yarı final rövanş karşılaşmasında Amed Sportif, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk etti.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlanan ilk maçın ardından, bugün Seyrantepe Spor Kompleksi'nde oynanan ve çekişmeli geçen rövanş maçının 31'inci dakikasında, Amed Sportif Deniz'in penaltı vuruşuyla 1- 0 öne geçti, 90+3'te Ersel'in golüyle Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı 1-1 berabere tamamladı. Bu sonuçla Büyükşehir Belediye Erzurumspor finale yükseldi.

Amed Sportif taraftarlarının maçın bitiş düdüğüyle birlikte sahaya inişinin ardından, sahada görevli çevik kuvvet polisi önce copla daha sonra da biber gazıyla sahaya inenlere müdahale etti. Olayları yatıştırmak için sahaya inen Diyarbakır Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın, gazlı müdahalede bulunan polise kızarak, gaz kullanmaması konusunda uyarıda bulunduğu belirtildi. Aslan, gazlı müdahalede bulanacak polis hakkında da inceleme başlatacağı uyarısında bulundu.

Maç sırasında da protokol tribününde olaylar çıktı. Her iki kulübün yöneticileri arasında sözlü başlayan tartışma arbedeye dönüştü. Maçın sona ermesinin ardından Erzurumspor kulüp yöneticileri polis eşliğinde futbolcuların olduğu soyunma odasına götürüldü.