T24 LogoT24 Logo
Spor

Amedspor-Belediye Erzurumspor maçında sahada arbede

Amed Sportif ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında, polis Amedspor taraftarına müdahale etti

16 Mayıs 2017 23:14

Spor Toto 2'nci Lig Play Off yarı final rövanş karşılaşmasında Amed Sportif, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk etti.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlanan ilk maçın ardından, bugün Seyrantepe Spor Kompleksi'nde oynanan ve çekişmeli geçen rövanş maçının 31'inci dakikasında, Amed Sportif Deniz'in penaltı vuruşuyla 1- 0 öne geçti, 90+3'te Ersel'in golüyle Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı 1-1 berabere tamamladı. Bu sonuçla Büyükşehir Belediye Erzurumspor finale yükseldi.

Amed Sportif taraftarlarının maçın bitiş düdüğüyle birlikte sahaya inişinin ardından, sahada görevli çevik kuvvet polisi önce copla daha sonra da biber gazıyla sahaya inenlere müdahale etti. Olayları yatıştırmak için sahaya inen Diyarbakır Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın, gazlı müdahalede bulunan polise kızarak, gaz kullanmaması konusunda uyarıda bulunduğu belirtildi. Aslan, gazlı müdahalede bulanacak polis hakkında da inceleme başlatacağı uyarısında bulundu.

Maç sırasında da protokol tribününde olaylar çıktı. Her iki kulübün yöneticileri arasında sözlü başlayan tartışma arbedeye dönüştü. Maçın sona ermesinin ardından Erzurumspor kulüp yöneticileri polis eşliğinde futbolcuların olduğu soyunma odasına götürüldü. 

ETİKETLER

tunceliamedspor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24