Amedspor Başkanı Edemen'den Vali Güzeloğlu'na destek ziyareti

Selim KAYA / DİYARBAKIR,(DHA)-

AMED Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Nurullah Edemen, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu\'nu makamında ziyaret ederek, sezon öncesi yaşadıkları maddi sıkıntılar aşmak adına, kulube kaynak sağlanması için destek istedi.

Geçen sezondan bu yana maddi sıkıntılarla boğuşan TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Amedspor Kulüp Başkanı Nurullah Edemen, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu\'nu makamında ziyaret etti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir, kulüp yöneticilerinden Eser Sönmez ve Enver Aytekin ile birlikte Vali Hasan Basrioğlu\'nu ziyaret ederen Amedspor Kulüp Başkanı Edemen, kulubün içerisinde bulunduğu sıkıntılar hakkında bilgi vererek destek istedi. Başkan Edemen, Vali Güzeloğlu ile yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, \"Sayın Valimize kulübümüzün içerisinde bulunduğu maddi sıkıntıları anlattık. Bu sıkıntıların giderilmesi hususunda kendisinden bizlere yardımcı olmasını istedik. Ligde başarıya koşan bütün kulüplerin ya belediye kulüpleri veya sponsorluk adı altında belediyelerden destek alan kulüpler olduğunu, bu bakımdan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi\'nin de sponsorluk adı altında bize maddi kaynak sağlamasını istedik. Bu yönde sorunlarımızı dile getiren ve çıkış yolunu işaret eden bir dosyayı sayın valimize sunduk. Neticede Amedspor bu kentin bir takımıdır. Bu bakımdan bu kentin bir diğer parçası olan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin bizlere destek vereceği inancını taşıyorum. Çünkü geçen gün Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteriyle de olumlu bir görüşmemiz olmuştu. Dolayısıyla umutluyum\" dedi.

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