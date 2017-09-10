T24 LogoT24 Logo
Spor

Amed Sportif-Sivas Belediyespor: 1-1

Selim KAYA / DİYARBAKIR, (DHA) STAT: Seyrantepe Spor Kompleksi HAKEMLER: Emre Kargın (xx), Mustafa Han (xx), Ufuk Uğurlu (xx) AMED SPORTİF: Zülküf (x)- Erdi (x), Cumhur (x), Timur (x) (Dk

10 Eylül 2017 21:17

Selim KAYA / DİYARBAKIR, (DHA)
STAT: Seyrantepe Spor Kompleksi
HAKEMLER: Emre Kargın (xx), Mustafa Han (xx), Ufuk Uğurlu (xx)
AMED SPORTİF: Zülküf (x)- Erdi (x), Cumhur (x), Timur (x) (Dk.70 Selçuk x), Şahin (xx), Mehmet Sıddık (xx), Efe Halil (x), Deniz (xx), Abdullah (x) (Dk. 66 İlter x), Mansur (x) (Dk. 34 Mustafa Tahir x), Mazlum (x)
SİVAS BELEDİYESPOR: Serkan (xx)- Nur Melih (x), Uğur (xx), Feyyaz (xx), Samet (xx), Ozan (xx) (Dk.75 Eren x), Ahmet (x) (Dk.60 Seyit Ahmet x), Hüseyin (xxx), Hakan (xx), Tunay (x), Niyazi Batuhan (x) 
GOLLER: Dk.47 Deniz (Amedspor), Dk.1 Ozan (Sivas Belediyespor)
SARI KARTLAR: Timur, Deniz (Amedspor), Uğur, Feyyaz, Ozan, Hüseyin (Sivas Belediyespor)
İKİNCİ Lig Kırmızı Grup\'ta Amed Sportif, sahasında Sivas Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.
1’nci dakikada Sivas Belediyespor\'lu Ozan\'ın 35 metreden sert vuruşunda, kaleci Zülküf\'ün elinden kayan top filelere gitti: 0-1
27\'nci dakikada Ozan\'ın şık ara pasında kaleci ile baş başa kalan Hakan\'ın vuruşu uzak kale direğini sıyırarak dışarı çıktı.
47\'nci dakikada Efe soldan şık hareketlerle ceza alanına girdi. Penaltı noktasına çıkardığı topa yetişen Sıddık ceza sahasında Feyyaz tarafından düşürüldü. Hakem Emre Kargın\'ın penaltı kararında, Deniz Naki topu ve kaleciyi ayrı köşelere göndererek, skorda dengeyi sağladı:1-1

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Selim KAYADİYARBAKIR DHA STAT Seyrantepe Spor Kompleksi HAKEMLER Emre KargınMustafa HanUfuk UğurluSPORTİF ZülküfCumhurTimurDkSelçukMehmet SıddıkEfe HalilDenizAbdullahMansurMustafa TahirMazlumBELEDİYESPOR Serkan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24