Amed Sportif Faaliyetler-Manisaspor: 6-2

Selim KAYA / DİYARBAKIR, (DHA) -

STAT: Seyrantepe

HAKEMLER: Süleyman Soyutürk (xxx), Hamdi Tontu (xxx), Şenol Bektaş (xxx),

AMED SPORTİF FAALİYETLER: Erdi (xxx), Yiğitcan (xxx), Hasan (xx) (Dk. 73 Barış xx), Nezir (xxx) (Dk. 61 Muhammed Burak xx), Umut (xxx) (Dk. Mehmet Erkut x), Mehmet Sıddık (xx), Oğuz (xxx), Volkan (xxx), Mansur (xxx), İlyas (xxx), Muhammed Yılmaz (xxx)

MANİSASPOR: Deniz (x), Berk (x), Ömer Buğdaycı (x), Timur (x), Akın (xx), Öner Atış (x), Kemal (x), Furkan (x) (Dk.82 Anıl) Atilla (xx), Ulaş Doğuş (x), (Dk. 67 Atakan x), Bayram (x)

GOLLER: Dk. 15 ve Dk. 60 Nezir, Dk. 29 Mansur, Dk. 30 Muhammed Yılmaz, Dk. 53 Mehmet Sıddık, Dk. 86 Berk (KK), (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 39 ve Dk. 77 Akın (Manisaspor)

SARI KARTLAR: Nezir, İlyas (Amed Sportif Faaliyetler), Ömer, Atilla, Bayram (Manisaspor)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup 6\'ncı hafta mücadelesinde Amed Sportif Faaliyetler sahasında Manisaspor\'u 6-2 mağlup etti.

15\'inci dakikada, sağ kanattan Mehmet Sıddık ceza alanına girer girmez kaleyi yokladı ve top savunmadan döndü, seken topu iyi izleyen Nezir yerden sert bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0

29\'uncu dakikada, Mansur sol çaprazdan yaklaşık 30 metreden kaleye gönderdiği şut ağlarla buluştu: 2-0

30\'uncu dakikada, Muhammed Yılmaz ceza yayının sağ köşesinde topu kaleye gönderdi ve top 3\'üncü kez Manisaspor ağlarını sarstı: 3-0

39\'uncu dakikada, Manisasporlu Akın orta alanda Mehmet Sıddık\'a yaptığı baskıyla topu kaptı. Yaklaşık 25 metre topu süren Akın güzel bir vuruşla topu filelere gönderdi: 3-1

53\'üncü dakikada, Amed Sportifli Oğuz sol taraftan takımını atağa kaldırdı. Yerden ceza alanına doğru gönderdiği ortada penaltı noktası üstünde topla buluşan Mehmet Sıddık, topu önüne alıp sert bir vuruşla filelere gönderdi: 4-1

60\'ıncı dakikada, Muhammed Yılmaz ve Nezir ver kaçında topu önüne alan Nezir, kaleci Deniz\'i de çalımlayıp topu boş kaleye gönderdi: 5-1

77\'nci dakikada, ani gelişen bir Manisaspor atağında, Akın güzel bir vuruşla topu filelere gönderdi: 5-2

86\'ncı dakikada, Amedsporlu İlyas sağ taraftan ceza alanına doğru topu havalandırdı. Muhammed Yılmaz ile beraber topa yükselen Berk ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi: 6-2

Karşılaşma bu skorla sona erdi ve Amed Sportif Faaliyetler evinde Manisaspor\'u 6-2\'lik farklı skorla mağlup etti.

(FOTOĞRAFLI)

