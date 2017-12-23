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Spor

Amed Sportif Faaliyetler kongresi ertelendi

Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)- TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler'in, bugün yapılan 3'üncü olağan genel kurulu, gerekli çoğunluk sağlanamadığı için önümüzdeki haftaya ertelendi

23 Aralık 2017 19:31

Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler\'in, bugün yapılan 3\'üncü olağan genel kurulu, gerekli çoğunluk sağlanamadığı için önümüzdeki haftaya ertelendi.
Merkez Bağlar ilçesindeki Gıda Toptancılar Sitesi\'ndeki Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Konferans Salonu\'nda yapılan ve hiç kimsenin başkanlık için aday olmadığı, liste çıkarmadığı olağan kongre, çoğunluk sağlanamadığı için önümüzdeki hafta pazar gününe ertelendi.
Bu arada, mevcut yönetim kurulu başkanı Nurullah Edemen, yeniden başkan adayı olmayacağını açıklamıştı. 
 

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