Amed Sportif Faaliyetler- İnegölspor: 1-2

Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)-

STAT: Seyrantepe Spor Kompleksi

HAKEMLER: Burak Taşkınsoy (xx), Salim Şanlıer (xx), Sefa Özcan (xx),

AMED SPORTİF FAALİYETLER: Erdi Yokuşlu (x), Erdi Bakırcı (x), Okan Dernek (x), Murat Yılmaz (xx)(Dk.68 Selçuk x), Cumhur (x)(Dk.88 Mustafa Tahir ), Mehmet Sıddık (x), Oğuz Çetimkaya (x), İlter (xx)(Dk.86 Timur x), Abdullah (x), Mansur (x), Mazlum (x),

İNEGÖLSPOR: Şener (xx), İsa (xx), Bilal (xx), Okan (xx)(Dk.72 Barış Sinan xx), Emrah (xx), Enes (xx), Ali (xx), Emirhan (xx), Enes (xx), Anıl (xx), Cihan (xx)(Dk. 65 Ahmet Hakan xx),

GOLLER: Dk. 4 Abdullah (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 83 Barış Sinan, Dk. 90+4 Ahmet Hakan (İnegölspor),

SARI KARTLAR: Erdi Bakırcı, Okan, Mehmet Sıddık, Oğuz (Amed Sportif Faaliyetler) Şener, Bilal, Emrah, Enes, Barış Sinan (İnegölspor)



MAÇTAN DAKİKALAR

4\'üncü dakakida, Abdullah sol çizgiden penaltı noktasına doğru hamle yapan Murat\'ın koşu yoluna güzel bir orta yaptı. Ancak, meşin yuvarlak zemine çarparak kaleciyi yanıltıp ağlara gitti: 1- 0

16\'ıncı dakikada, Enes\'ın sol taraftan ceza alanına ortaladığı topa Cihan yükseldi kafayı vurdu, top az farkla üsten dışarı çıktı.

25\'inci dakikada, İlter, Murat\'ın önüne güzel bir top çıkarttı, açısı daralan Murat\'ın aşırtma vuruşu üstten dışarı çıktı.

77\'inci dakikada, İsa soldan ceza alanına doğru kesti, kalabalık Amed Sportif savunmasının uzaklaştıramadığı topun gelişine Ali vurdu, top üst direğe çarparak geri döndü.

83\'üncü dakikada, Amed Sportif, kalesinin önünde oluşan karambolde en son keleciden seken topla buluşan Barış Sinan sert bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1- 1

90+4\'üncü dakikada, Sağ kanattan ceza alanına ortalanan topla buluşan Ahmert Hakan, yerinde bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1- 2

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