Amed Sportif Faaliyetler: 2 Kocaeli Birlikspor: 1

DİYARBAKIR,(DHA)-

STAD: Şilbe Spor Tesisleri

HAKEMLER: Hamit Basık (xx), Mahmut Gülle (xx), Mert Bulut (xx)

AMED SPORTİF FAALİYETLER: Erdi (xx), Erdi (xx), Okan (xx)(Dk. 68 Mustafa Tahir Babaoğlu xx), Murat (xxx), Cumhur (xx), Ercan ?)(Dk. 16 Mazlum Demir xx), Şahin (xx), Mehmet Sıddık (xxx), Oğuz (xx), Selçuk (xx)(Dk. 61 Emin xx), Deniz Naki (xxx)

KOCAELİ BİRLİKSPOR: Onur (xxx), Atakan (xx), Emirhan (xx), Muhammet (xx), Tayyip (xx)(Dk. 57 Sergen x), Yahya Kemal (xx)(Dk. 74 Özgür x), Raif (xxx), Melih (xx), Batuhan (xx), Talha (xx)(Dk. 90 Berat ?), Mehmet Mustafa (xx)

GOLLER: Dk.33 Mehmet Sıddık Dk. 90 Murat (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 64 Raif (Kocaeli Birlikspor)

SARI KARTLAR: Raif, Yahya Kemal, Muhammed (Kocaeli Birlikspor) Okan, Deniz Naki (Amed Sportif faaliyetler)

TFF 2\'inci Lig Kırmızı Grup 8\'inci hafta karşılaşmasında Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Kocaeli Birlikspor\'u 2-1\'lik skorla mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 33\'üncü dakikada Sıddık ve 90\'ıncı dakikada Murat atarken, konuk ekip Kocaeli Birlikspor\'un tek golü 64\'üncü dakikada Raif kaydetti.

MAÇTAN DAKİKALAR

6\'ncı dakikada Amed Sportif Faaliyetler gole çok yaklaştı. Ercan\'ın kullandığı kornerden gelen topu Murat uygun durumda kafayla dışarı attı.

9\'uncu dakikada Kocaeli Birlikspor, tehlikeli geldi. Savunmanın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Batuhan\'ın vuruşunda kaleci Erdi topu kornere çeldi.

13\'üncü dakikada Amed Sportif atağında Deniz\'in pasında ceza alanı içinde topla buluşan Selçuk\'un vuruşunda kaleci Onur topu çelerek gole izin vermedi.

33\'üncü dakikada ev sahibi takım aradığı golü buldu. Rakiplerinden sıyrılan Sıddık, kaleci ile karşı karşıya kaldı ve yerden vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0

43\'üncü dakikada, Deniz kaleci ile karşı karşıya kaldı. Kaleci Onuri ayaklarıyla tehlikeyi önledi.

63\'üncü dakikada sol çaprazda topla buluşan Murat\'ın yerden vuruşunda kaleciyi geçen top az farkla dışarı çıktı.

64\'üncü dakikada Kocaeli Birlikspor skoru eşitledi. Ceza alanına yapılan ortada Raif kafayla topu ağlara yolladı. 1-1

76\'ncı dakikada Sıddık\'ın ortasında Murat ceza alanı içinde kafayı vurdu. Kaleciyi geçen top direğin dibinden auta gitti.

77\'nci dakikada Kocaeli Birlikspor\'dan Batuhan\'ın ceza alanı dışından çektiği sert şutta kaleciyi geçen top üst direkten döndü.

85\'inci dakikada ceza alanı içinde topla buluşan Tahir kötü vurunca araya giren savunma mutlak golü önledi.

90\'ıncı dakikada Amedspor yeniden öne geçti. Deniz\'in vuruşunda kaleciden dönen topu Murat ağlara yolladı. 2-1

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