Amed Sportif Faaliyetler - Keçiörengücü: 2-1

Selim KAYA / DİYARBAKIR, (DHA)

STAT: Seyrantepe Spor Kompleksi

HAKEMLER: Ali Karadutlu (xx), Osman Kozan (xx), Caner Eroğlu (xx),

AMED SPORTİF FAALİYETLER: Erdi (xxx), Murat (xxx), Cumhur (xx), Ercan (xx) (Dk. 40 Okan xxx), Şahin (xxx), Mehmet Sıddık (xx), Oğuz (xxx), Deniz (xxx) (Dk. 83 Yusuf x), Abdullah (x), (Dk. 62 Mahsum xx), Mansur (xxx), Mazlum (xxx),

KEÇİÖRENGÜCÜ: Yakup (x), Ayhan (x), Ahmet (x) (Dk. 68 Muhammet x), Abdurrahman (xx), İlyas Kubilay (x), Burak (x), Uğur (xx) (Dk. 77 Umut xx), Tarık (xx), Erdi (xx), Rıdvan (xx), Okan (xx)

GOLLER: Dk. 25 Murat, Dk. 35 (P) Deniz, (Amed Sportif Faaliyetler) - Dk. 14 Rıdvan ( Keçiörengücü)

SARI KARTLAR: Deniz (Amed Sportif Faaliyetler) - Ayhan, Burak, Erdi, Rıdvan, Okan (Keçiörengücü)

KIRMIZI KART: Dk. 73 Mehmet Sıddık (Amed Sportif Faaliyetler)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup 15\'inci hafta maçında Amed Sportif Faaliyetler, Keçiörengücü\'nü 2-1 yendi.

14\'üncü dakikada, ani gelişen Keçiörengücü atağında, soldan ceza alanına ortalanan topa yükselen Rıdvan, güzel bir kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 0-1.

25\'inci dakikada, gelişen bir Amed Sportif atağında, Deniz, ceza yayı üstündeki Murat\'ı gördü, Murat önüne aldığı topla sert bir şutla kaleyi yokladı. Meşin yuvarlak kalecinin müdahalesine rağmen filelere gitti: 1-1.

35\'inci dakikada, sol kanattan gelen Amed Sportifli Oğuz, topu ceza alanına doğru hamle yapan Murat\'a ortaladı, araya giren Erdi, topa elle müdahale edince hakem penaltı noktasını işaret etti. Penaltı vuruşunu kullanan Deniz, yerden plase bir vuruşla topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 2-1

Maçın bundan sonraki dakikalarında her iki takımın atakları skoru değiştirmeyince Amed Sportif Faaliyetler sahadan 3 puan ile ayrıldı.

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